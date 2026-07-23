Festival de Venecia 2026 revela las películas que competirán: Oasis llega, pero Iñárritu queda fuera

El Festival de Venecia 2026 reunirá en septiembre nuevas producciones protagonizadas por Robert Pattinson y un documental sobre los hermanos Gallagher, integrantes de Oasis. Sin embargo, entre los grandes ausentes estará el director Alejandro González Iñárritu, ya que “Digger”, su película con Tom Cruise, finalmente no formará parte de la programación.

Los organizadores desvelaron una programación repleta de producciones independientes y de cine de autor, pero sin el respaldo de las grandes productoras de Hollywood, una tendencia que también se ha observado este año en otros festivales europeos.

Un total de 20 películas competirán por el prestigioso León de Oro en este festival del 2 al 12 de septiembre, entre ellas "Prime Time", de Lance Oppenheim, sobre un programa de televisión estadounidense que buscaba desenmascarar a los pedófilos.

Está protagonizada por Pattinson, quien acaba de recibir elogios por su interpretación del villano Antinoo en "La Odisea", de Christopher Nolan.

"Esta película cuenta la historia real del presentador sin escrúpulos de un inquietante reality show de la NBC", declaró a la prensa el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera.

Otros títulos en competencia incluyen "Wild Horse Nine", una comedia negra del irlandés Martin McDonagh protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, así como "Bunker", de Florian Zeller, con la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz.

Javier Bardem AFP

Como se anunció anteriormente, el festival comenzará con una película sobre la transformación de los medios de comunicación británicos a cargo del magnate de la prensa Rupert Murdoch, dirigida por Danny Boyle, director de "Trainspotting".

También competirá por el León de Oro "Ritorno a Buenos Aires", del director chileno-italiano Marco Bechis, sobre un médico italiano que regresa a la capital argentina para testificar contra los exmilitares de la dictadura que lo secuestraron.

Hollywood y los gigantes estadounidenses del streaming, Netflix y Amazon, eligieron Venecia el año pasado para presentar una serie de películas de gran presupuesto, pero este año han decidido mantenerse al margen.

Las grandes productoras ya ignoraron el festival de Berlín en febrero y el de Cannes en mayo.

Algunos observadores esperaban que "Digger", de Alejandro Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, hiciera una entrada espectacular en el Lido de Venecia.

Warner Bros. Pictures

El documental producido por Disney sobre la banda inglesa de rock Oasis y su gira de regreso, "Don't Look Back in Anger", es la excepción.

"Los hermanos Gallagher han prometido que estarán en Venecia", dijo Barbera a los periodistas.

Instagram

Otro documental también llamará sin duda la atención, aunque pondrá a prueba la capacidad de concentración de los espectadores: una exploración de cuatro horas sobre Elon Musk a cargo del director estadounidense Alex Gibney.