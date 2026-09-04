Caso 'Honas' Meléndez: Fiscalía de Edomex revela la crónica del multihomicidio en Atizapán

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la cronología del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia, tras la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Las autoridades responsabilizan a los detenidos por el asesinato del músico, su esposa embarazada, una menor de edad, una joven de 21 años y la mascota familiar. El operativo requirió menos de nueve horas de investigación coordinada.

Las fuerzas de seguridad federales y capitalinas participaron en la aprehensión inmediata para evitar la fuga internacional del principal sospechoso. El autor intelectual planeó el atraco al creer que las víctimas guardaban una caja fría con millones de dólares en criptomonedas o Bitcoins. El criminal ofreció dos millones de pesos a su cómplice para ejecutar el asalto al interior del complejo residencial en Atizapán de Zaragoza.

Fraccionamiento Grand Viure donde vivía 'Honas' Meléndez. Foto: Cuartoscuro

Los reportes oficiales indican que los presuntos agresores prepararon el crimen desde el 31 de agosto, adquiriendo herramientas específicas y equipo táctico. La corporación de justicia logró reconstruir la línea de tiempo exacta de los hechos ocurridos dentro del exclusivo fraccionamiento Grand Viure. Los videos de seguridad y los testimonios recabados permitieron a los peritos detallar el paso a paso de este violento ataque.

El minuto a minuto del ataque en Atizapán

El 1 de septiembre, las cámaras de vigilancia registraron el ingreso de un vehículo Kia color gris a las 17:23 horas del día de los hechos. Gerardo “N” conducía el automóvil con placas sobrepuestas y acompañaba al autor intelectual del asalto. Un minuto después, a las 17:24 horas, el sistema de seguridad captó a Diego Sebastián “N” abordando el elevador hacia el departamento tras recibir autorización telefónica.

La esposa del músico llegó al complejo habitacional junto a sus hijos a bordo de una camioneta Nissan negra a las 17:42 horas. Poco después, exactamente a las 17:54 horas, la víctima envió un mensaje de texto a un testigo advirtiendo que el sospechoso esperaba la llegada del tecladista. Jonathan Meléndez arribó al sitio a las 19:28 horas en una camioneta Suburban blanca, acompañado por un amigo que aguardó en la planta baja.

Entrada al fraccionamiento de Jonathan Meléndez. Foto: Cuartoscuro

El artista evidenció miedo antes de subir y pidió a su acompañante solicitar auxilio si dejaba de responder los mensajes. El sistema de video captó nuevamente a Diego Sebastián “N” en el área de estacionamiento a las 19:41 horas. Dos minutos más tarde, a las 19:43 horas, el vehículo gris abandonó el fraccionamiento, momento en que el sospechoso encañonó a la guardia de seguridad y amenazó de muerte al testigo.

Hallazgo de las víctimas y proceso judicial

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza notificó al Ministerio Público sobre el hallazgo de las víctimas a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre. Los elementos de la Fiscalía estatal arribaron a la escena del crimen a las 01:05 horas para iniciar las diligencias periciales. El personal forense concluyó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos a las 04:25 horas de esa misma madrugada.

Agentes en el edificio donde vivía Jonathan Meléndez. Foto: Cuartoscuro

Un niño de cinco años logró sobrevivir al ataque al interior de otra habitación y quedó bajo el resguardo de sus abuelos. El asesino utilizó un arma con silenciador para evadir a los vecinos y posteriormente acudió a una taquería en la Ciudad de México para cenar. Al encontrar el local cerrado por la madrugada, el sujeto escapó hacia la colonia Del Valle para intentar ocultarse de las autoridades.

Los imputados ingresaron formalmente al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla este mismo viernes para enfrentar a la justicia. La autoridad judicial fijó la audiencia inicial para la formulación de imputación a las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre. Los sospechosos enfrentan severos cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal, alcanzando penas superiores a los 70 años de prisión por cada víctima humana.