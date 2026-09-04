Fiscalía Edomex revela pena máxima a detenidos por multihomicidio en caso "Honas" Meléndez

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo, y otras personas de su familia dio un nuevo giro este viernes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó detalles sobre la investigación y dio a conocer las penas que podrían enfrentar los dos hombres detenidos por su probable participación en el multihomicidio ocurrido en un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con la Fiscalía, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" son investigados por homicidio calificado cometido contra cuatro personas, interrupción del embarazo y crueldad contra un animal. Por ahora, ambos permanecen a disposición de las autoridades y será un juez quien determine su situación jurídica.

Hasta 70 años de prisión por cada víctima

Uno de los datos que más llama la atención de la investigación es la posible pena por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía del Estado de México informó que, de ser encontrados culpables, los dos investigados podrían recibir entre 25 y 70 años de prisión por cada una de las cuatro víctimas.

A esta pena se sumarían otros posibles castigos. Por el delito relacionado con la interrupción del embarazo de una mujer que tenía cuatro meses de gestación, podrían enfrentar entre 5 y 10 años de prisión.

Además, por la muerte de una perrita localizada dentro del inmueble, la acusación contempla el delito de maltrato y crueldad contra los seres sintientes, que podría alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

Es importante señalar que estas son las penas contempladas por los delitos que investiga la Fiscalía y no una sentencia. Los detenidos conservan su presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

Así habría ocurrido el crimen

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los hechos comenzaron antes de que Jonathan Meléndez llegara al domicilio ubicado en el fraccionamiento Grand Viure.

Las autoridades sostienen que Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" habrían acudido al lugar en busca de dinero en criptomonedas. La investigación apunta a que ambos buscaban una supuesta "caja fría" que contendría cantidades millonarias de dólares en Bitcoins.

La Fiscalía señala que desde el 31 de agosto Diego Sebastián habría pedido a Gerardo conseguir distintos objetos, entre ellos desarmadores, cinchos grandes, guantes negros, cubrebocas y otros artículos. Parte de estos objetos fueron localizados posteriormente en el vehículo Kia en el que se trasladaron.

El día de los hechos, Diego Sebastián habría ingresado al departamento aprovechando una relación de confianza con la familia. Más tarde llegaron la esposa de Jonathan y sus hijos.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2026. Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Jonathan llegó alrededor de las 19:28 horas acompañado de un amigo. De acuerdo con el testimonio citado por la Fiscalía, antes de entrar le pidió que lo esperara en el vehículo y le dijo que, si no respondía, pidiera ayuda. El amigo terminó solicitando apoyo al personal de seguridad.

Minutos después, las cámaras captaron a Diego Sebastián en el estacionamiento. A las 19:43 horas, el vehículo Kia salió del fraccionamiento con ambos investigados.

Jonathan y las otras víctimas

La Fiscalía informó que Jonathan fue localizado en la recámara principal, mientras que su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, fue encontrada en el área del baño. Sobre sus piernas estaba su hija de tres años.

En otra habitación fue localizada una mujer de 21 años, identificada en el comunicado oficial con las iniciales A.R.V. También fue encontrada una perrita con una herida de arma de fuego.

En contraste, un niño de aproximadamente cinco años fue localizado sin lesiones visibles en otra habitación. De acuerdo con la Fiscalía, policías lo entregaron a sus abuelos y posteriormente se buscará recabar su entrevista bajo los protocolos correspondientes para proteger su integridad.

La investigación sostiene que las víctimas habrían sido sometidas con cinchos plásticos y cinta adhesiva industrial antes de recibir los disparos. El arma utilizada presuntamente tenía un silenciador y, según la Fiscalía, uno de los investigados habría señalado que después la desarmó y la arrojó a una barranca.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla. La audiencia inicial para la formulación de imputación quedó programada para las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre.

Será entonces cuando avance formalmente el proceso y un juez determine los siguientes pasos en el caso que conmocionó a la comunidad musical por la muerte de Jonathan Meléndez.