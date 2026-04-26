Renata Notni habla por primera vez de su ruptura con Diego Boneta; "le deseo lo mejor"

Renata Notni decidió pronunciarse públicamente tras varias semanas de especulación sobre su vida personal, luego de concluir su relación con Diego Boneta. La actriz compartió su sentir en un breve encuentro con medios, donde dejó ver que, aunque el romance llegó a su fin, todo terminó bien entre ellos.

Después de que el propio Diego Boneta confirmara la ruptura, la actriz fue cuestionada al respecto y respondió de forma directa. Sin entrar en polémicas, expresó:

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“Ya no estamos juntos como bien lo saben”, confirmando así lo que ya su exnovio había comentado.

Renata Notni revela cómo se encuentra tras terminar con Diego Boneta

Durante sus declaraciones, Renata Notni dejó claro que la separación no estuvo marcada por conflictos graves. Al contrario, explicó que la relación terminó en buenos términos, destacando la conexión emocional que aún existe entre ambos.

“Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto sobre todo entre nosotros y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”.

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También recordó el valor de la historia que compartieron durante varios años, dejando ver que prefiere enfocarse en los aspectos positivos de su relación.

“La verdad es que tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro. Yo le deseo lo mejor y que sea muy, muy feliz", mencionó.

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La polémica por videos de discusiones de la pareja

En medio de la conversación, surgió uno de los temas que más llamó la atención en redes sociales: los videos donde presuntamente la pareja aparecía discutiendo. Sobre esto, la actriz fue clara al desmentir cualquier tipo de conflicto grave dentro de su relación.

“Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto, no tuvieron nada qué ver con esto”.

En los últimos años, la relación entre ambos estuvo en el ojo público debido a ciertos episodios captados en eventos. Uno de ellos ocurrió en octubre de 2024, cuando asistieron a un concierto de Alejandro Fernández, donde testigos afirmaron que hubo tensión entre ellos.

Otro momento que generó conversación ocurrió en diciembre de 2025, durante el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. En redes sociales circuló un video donde se observa a la actriz jalando del cabello a Boneta, lo que provocó críticas y comentarios entre seguidores del actor.

Ante la reacción del público, Notni decidió aclarar lo sucedido en su momento a través de sus redes sociales, donde explicó: “Entiendo la preocupación, pero aquí no hubo violencia”.

PJG