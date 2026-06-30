La Remada Vikinga de Noruega y Haaland: De un concierto de metal al Mundial

La afición de Noruega y sus estrellas, Erling Haaland y Martín Ødegaard, dominan las tribunas del Mundial 2026 con el festejo bautizado como Viking Row o la Remada Vikinga. Esta coreografía masiva de los estadios fusiona la cultura del Heavy Metal moderno con el antiguo folklore nórdico.

Los jugadores del equipo europeo se sientan en el césped tras cada victoria para liderar este movimiento sincronizado junto a miles de sus compatriotas. La celebración cruzó las fronteras de los recintos deportivos e invadió de manera viral las principales ciudades sede del torneo mundialista en tierras estadounidenses.

Erling Haaland y sus compañeros realizando la remada vikinga. REUTERS

Miles de hinchas noruegos paralizaron las calles al replicar el movimiento en sitios emblemáticos como el metro de Boston o el mismísimo Times Square en Nueva York. Las plazas comerciales de Dallas también atestiguaron cómo las multitudes se tiran al suelo para remar antes de los duelos eliminatorios.

El impacto del ritual alcanzó niveles institucionales dentro del país nórdico tras veintiocho años de ausencia en una Copa del Mundo. Escuelas, asilos de ancianos y los propios miembros del Parlamento noruego detuvieron sus actividades diarias para replicar la remada como muestra de apoyo incondicional.

De los conciertos a las gradas

El mito popular vincula esta acción directamente con las tradiciones milenarias, pero el verdadero origen de la coreografía nació en la subcultura del metal. La banda sueca de death metal melódico, Amon Amarth, plantó la semilla de esta espectacular celebración durante sus conciertos masivos en la década pasada.

Los fanáticos del grupo iniciaron el movimiento de manera completamente espontánea a principios del año dos mil diez. Al escuchar los primeros acordes del icónico himno "The Pursuit of Vikings", los asistentes a los festivales decidieron sentarse en el piso de los recintos y simularon remar juntos.

Concierto de Amon Amarth. Foto: Especial

Este fenómeno musical recibió el nombre de Row Moshing entre la comunidad aficionada a los ritmos pesados en todo el planeta. Los seguidores noruegos de esta vertiente musical trasladaron la experiencia de las arenas de conciertos directamente a los estadios de futbol locales para alentar.

La práctica escaló rápidamente de ser un simple guiño de nicho hasta consolidarse como la porra oficial de la selección de Noruega. El movimiento unió a dos públicos sumamente apasionados, transformando la energía brutal de un recital en el cántico deportivo más popular de la actualidad.

El llamado de los fiordos

El simbolismo detrás de la ejecución deportiva conecta profundamente con las raíces históricas de la sociedad nórdica antigua y moderna. Durante el festejo masivo, la multitud ruge al unísono la palabra "Ro", un término que significa "Rema" y que los líderes utilizaban para coordinar a sus tripulaciones.

En la época de las embarcaciones vikingas, conocidas mundialmente como Drakkar, los marineros dependían de la sincronía perfecta para sobrevivir en alta mar. Este esfuerzo coordinado garantizaba mantener la velocidad, corregir la dirección y enfrentar con fuerza el violento oleaje característico del impredecible Océano Atlántico Norte.

Los futbolistas de Noruega realizando la remada vikinga. REUTERS

La sociedad noruega contemporánea adoptó este ritual como una poderosa metáfora de conquista y exploración deportiva a nivel global. Los fanáticos visten camisetas rojas y emulan salir de sus fiordos natales para triunfar en el exterior, llevando la esencia de los exploradores clásicos al terreno actual.

La Remada Vikinga demuestra la evolución del folklore a través de diferentes expresiones populares de nuestro tiempo. El cántico revolucionó la interacción entre los futbolistas profesionales y la tribuna, posicionando a la afición escandinava como la protagonista indiscutible del color y la pasión en el certamen.