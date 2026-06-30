"Si creíste en tu ex, ¿por qué no en el Tri?": el posteo viral de Marco Antonio Solis ante Ecuador

Luego de los resultados sorpresivos que se han dado en los primeros partidos de eliminación directa del Mundial 2026 y, a unas horas del México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México en dieciseisavos de final frente, el cantautor Marco Antonio Solís, conocido como "El Buki", usó su cuenta oficial en X para lanzar un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Javier Aguirre.

El mensaje del compositor michoacano inyectó optimismo y unidad entre la afición mexicana, con un toque de ingenio como en sus canciones que ha generado un gran revuelo en redes sociales, comparando las ilusiones que ha generado la Selección Mexicana, hasta ahora con paso perfecto en el torneo mundialista, de poder alcanzar la ronda de los cuartos de final.

¿Cómo no creer en @miseleccionmx si ustedes se atrevieron a volver a creer en su ex…? ¿Cómo no ilusionarnos con esta fiebre verde, blanco y rojo? Claro que hoy vamos CON TODO con el Tricolor y más con toda esa unión que han logrado en el pueblo mexicano que hace años no se veía!”, escribió el cantautor.

Las respuestas de la gente al posteo de "El Buki"

La publicación del intérprete generó una interacción inmediata en la red social, donde los seguidores de la plataforma respondieron utilizando referencias directas a sus canciones más célebres, así como dosis de humor respecto a la tendencia de la afición de recuperar la ilusión en el equipo mexicano.

Varios usuarios catalogaron el tuit como "Palabra del Señor" o bromearon afirmando que "hasta Jesucristo está de su lado".

Asimismo, frases emblemáticas del compositor fueron utilizadas para cuestionar el futuro deportivo del Tri con comentarios como "Sólo usted sabe a dónde vamos a parar… ¡ya díganos!", mientras que otros calificaron sus palabras como “esto es oro”.

¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

El encuentro correspondiente a la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputará este martes 30 de junio de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La Selección Mexicana buscará aprovechar la localía del Estadio Ciudad de México para avanzar a los octavos de final.