VIDEO: Padre de Haaland, al borde del llanto tras su gol de la victoria de Noruega

Con un gol en los minutos finales, Erling Haaland le dio la victoria a Noruega ante Costa de Marfil (2-1) y clasificó a su selección a los octavos de final del Mundial 2026.

Este tanto devolvió a los noruegos a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Noruega celebra el pase a octavos de final. REUTERS

Es un logro histórico e increíble para un país que no pisaba estos escenarios desde Francia 1998. Haaland, con su jerarquía y olfato goleador, se erigió como el héroe de una nación entera que soñaba con volver a brillar en la máxima cita del futbol.

Padre de Haaland tiene épica reacción por su gol

En las tribunas del estadio, mientras Haaland festejaba efusivamente con sus compañeros en el campo, su padre Alf-Inge Haaland no pudo contener la emoción y rompió en llanto de orgullo.

Sentado en su asiento, el exfutbolista se cubrió el rostro con ambas manos, visiblemente conmovido, en un gesto que transmitía años de sacrificio y espera familiar.

Las imágenes captan cómo Alfie baja la cabeza, junta las manos frente a su cara y deja escapar lágrimas, abrumado por el momento.

A su alrededor, otros espectadores y personal se mueven, pero él permanece inmerso en esa emoción pura, reviviendo el camino recorrido junto a su hijo desde sus inicios.

El video, compartido ampliamente, se ha vuelto viral por mostrar la humanidad detrás del fenómeno del futbol: un padre que llora de felicidad ante el triunfo de su hijo en el escenario más grande del mundo.

Haaland la rompe en su primer Mundial

Pese a tratarse de su primer Mundial, Erling Haaland está destrozando el torneo. Acumula 5 goles en solo tres partidos disputados, ya que el último no lo jugó, demostrando una efectividad letal que lo posiciona como uno de los máximos artilleros de la competencia.

Haaland marcó el segundo gol para Noruega REUTERS

Ahora, en octavos de final, Noruega se enfrentará a Brasil en un duelo de alto voltaje. Haaland llega en racha y con la confianza por las nubes, listo para medirse ante una de las potencias del futbol.