Elliot Page sorprende con radical cambio físico: así luce tras entrenar box | VIDEO

Elliot Page volvió a generar conversación en redes sociales después de compartir una serie de fotografías y videos en los que aparece entrenando boxeo. Lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo la intensidad de las sesiones, sino el notable cambio físico que ha conseguido en los últimos años.

En las imágenes, el actor aparece sin camiseta mientras realiza distintos ejercicios dentro del ring junto a su entrenador. Los videos muestran parte de su rutina, en la que practica golpes enfocadas en mejorar su técnica.

Su abdomen marcado y el físico que ha desarrollado gracias al entrenamiento rápidamente provocaron miles de reacciones entre sus fans, quienes destacaron la disciplina que ha mantenido y la seguridad que transmite frente a la cámara.

El boxeo se convirtió en una de sus grandes pasiones

Además de compartir las imágenes, Elliot Page aprovechó la publicación para hablar del impacto que el boxeo ha tenido en su vida.

El actor dedicó unas palabras a su entrenador, Nolan, a quien reconoció como una pieza importante en su crecimiento dentro de este deporte.

Según explicó, admira la forma en que su coach enseña cada movimiento y la importancia que le da tanto a la técnica como al aspecto mental del boxeo.

Incluso confesó, con un mensaje relajado, que esta disciplina puede resultar tan adictiva que cualquiera podría terminar disfrutándola tanto como él.

He sido increíblemente afortunado de entrenar con @coachnol . Es un maestro brillante, no solo por la forma en que desglosa los movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo en la parte psicológica del deporte. Entrenar con Nolan se ha convertido en una parte esencial de mi vida. Si estás en Nueva York y estás buscando [entrenador], no podría recomendarlo más. Solo quedas advertido: puede que te termines enganchando tanto como yo. 🥊"

Con el paso del tiempo, el boxeo se ha convertido en una parte importante de su rutina diaria y en una actividad que le ha permitido mantenerse activo mientras desarrolla nuevas habilidades físicas.

Un proceso que fue mucho más allá del ejercicio

Aunque hoy llama la atención por su condición física, la historia de Elliot Page va mucho más allá de los músculos o el deporte.

Durante años habló públicamente sobre la incomodidad que sentía con su cuerpo mientras desarrollaba su carrera en Hollywood. Desde muy joven alcanzó fama internacional gracias a películas como Juno e Inception, pero detrás del éxito atravesaba un conflicto personal que más tarde describiría en distintas entrevistas y en su libro de memorias Pageboy.

El actor explicó que durante gran parte de su vida sintió que interpretaba un papel incluso fuera de los sets de filmación. La presión de cumplir con la imagen que la industria esperaba de él terminó afectando seriamente su bienestar emocional.

Elliot Page.

El anuncio que cambió su vida

En diciembre de 2020, Elliot Page hizo pública su identidad como hombre trans mediante un mensaje compartido en redes sociales.

En aquella publicación informó que su nombre era Elliot y que sus pronombres serían él/ellos, además de expresar la felicidad que sentía por poder compartir una parte tan importante de su vida.

Ese anuncio marcó el inicio de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional.

Meses después habló sobre la cirugía de afirmación de género a la que se sometió, una experiencia que describió como un momento determinante para sentirse finalmente cómodo con su propio cuerpo.

Desde entonces ha compartido, de forma ocasional, algunas reflexiones sobre aceptación personal y bienestar, además de fotografías en las que muestra con mayor naturalidad esta nueva etapa de su vida.

Actor Elliot Page

Su carrera continúa con nuevos proyectos

Mientras sigue compartiendo parte de su rutina deportiva, Elliot Page también permanece activo en el cine.

Uno de sus próximos proyectos es La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, una producción que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del cineasta y que reunirá a un elenco de figuras reconocidas.

Con esta participación, el actor demuestra que continúa combinando su carrera artística con un estilo de vida enfocado en el bienestar físico.

Foto del actor Elliot Page

Las recientes imágenes de sus entrenamientos no solo dejaron ver el resultado de meses de disciplina dentro del gimnasio, sino también una faceta distinta de Elliot Page, quien ha encontrado en el boxeo una actividad que disfruta y que forma parte de su proceso de crecimiento personal. Su publicación rápidamente se volvió viral y miles de usuarios destacaron tanto su transformación física como la confianza con la que hoy comparte esta etapa de su vida.