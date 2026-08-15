¡Así eran de niños! Ángela Aguilar celebra el cumpleaños de Leonardo con una tierna publicación

La familia Aguilar está de manteles largos, pues Leonardo Aguilar cumple 27 años, una fecha que su hermana Ángela Aguilar no dejó pasar y que aprovechó para compartir con sus seguidores un recuerdo muy especial de ambos.

Leonardo Aguilar, quien ha seguido los pasos de su familia dentro de la música, heredó el talento de sus padres y abuelos y se ha abierto camino como cantante regional mexicano. Ahora, en medio de la celebración por su cumpleaños, su hermana decidió recordar una etapa muy especial de su vida: cuando ambos eran niños.

Ángela Aguilar comparte un tierno recuerdo de Leonardo

A través de sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió en sus stories una imagen de su infancia junto a Leonardo, en la que ambos aparecen siendo niños durante lo que parece ser una recepción.

El recuerdo estuvo acompañado por la música de Toy Story, específicamente por la canción “Yo soy tu amigo fiel”, un detalle que hizo todavía más especial la publicación.

La escena rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes pudieron ver a los hermanos Aguilar durante su infancia, sonrientes y felices, reflejando la cercanía que han mantenido a lo largo de los años.

Ángela y Leonardo Aguilar han compartido grandes momentos

La cantante mantiene una relación cercana con su hermano Leonardo y en distintas ocasiones ambos han dejado ver el cariño y la complicidad que existe entre ellos.

Además, los hermanos Aguilar han compartido algunos momentos importantes de sus carreras, incluyendo ocasiones en las que han estado juntos sobre el escenario e incluso han acompañado a su papá, Pepe Aguilar, en distintos proyectos musicales.

A través de sus redes sociales, tanto Ángela como Leonardo también suelen compartir momentos especiales que permiten a sus seguidores conocer un poco más de la relación que mantienen como hermanos.

Reacción de la gente al recuerdo de Ángela Aguilar y Leonardo

La publicación de Ángela no pasó desapercibida y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes aprovecharon el momento para enviarle buenos deseos a Leonardo Aguilar por su cumpleaños.

Mientras que, algunos destacaron lo tiernos que se ven los hermanos durante su infancia y la conexión que reflejan en este recuerdo.

Actualmente, Leonardo Aguilar continúa construyendo su propio camino dentro de la música regional mexicana, mientras también ha incursionado en otros proyectos y negocios.

Ángela Aguilar felicita a Leonardo Aguilar por su cumpleaños con un tierno recuerdo Foto: Cuartoscuro.com / Fotografía Cortesía

Sin duda, este recuerdo de Ángela Aguilar muestra una vez más el vínculo que existe entre los hermanos, quienes han tenido la oportunidad de compartir no solo momentos familiares, sino también el escenario y su pasión por la música junto a su papá, Pepe Aguilar.