Haaland, héroe otra vez para Noruega, que se mete en octavos de final del Mundial
Erling Haaland lideró a Noruega para avanzar a la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo donde se enfrentarán a Brasil
ARLINGTON, EEUU, 30 jun (Reuters) - Erling Haaland anotó a cuatro minutos del final el martes para asegurar la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final del Mundial y programar un choque en la próxima ronda ante Brasil.
El gol de Haaland en el minuto 86 llegó tras un remate mordido frente a la portería, tras un centro atrás desde la derecha, para sumar su quinto grito en el torneo.
El extremo noruego Antonio Nusa abrió el marcador con un golazo a los 40 minutos, sacando un disparo con efecto que se coló en el ángulo.
En tanto, el suplente Amad Diallo igualó a los 74 para el elenco africano tras una gran jugada individual por la derecha tras una pared con un compañero.
Con el triunfo, Noruega regresa a Nueva York para enfrentarse a Brasil en los octavos de final el domingo.