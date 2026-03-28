Reinauguración del Estadio Banorte: Las series y películas de Netflix que inmortalizaron al Coloso

La Ciudad de México vive un momento histórico. El coloso que ha sido testigo de dos finales de Copa del Mundo y el "Gol del Siglo" inicia una nueva etapa bajo el nombre de Estadio Banorte. Esta reinauguración no solo emociona a los aficionados al deporte, sino también a los amantes del cine y las series, pues este recinto ha sido el protagonista silencioso de las producciones más ambiciosas de Netflix.

Si has navegado por el catálogo de Netflix México recientemente, habrás notado que el "Coloso de Santa Úrsula" es mucho más que una locación; es un símbolo de aspiración, drama y pasión que la plataforma ha sabido explotar para conectar con la audiencia global.

"Club de Cuervos": El nido del drama y la comedia

Es imposible hablar del Estadio Banorte (antes Azteca) en Netflix sin mencionar a Club de Cuervos. La serie que inauguró las producciones originales en español utilizó este recinto para momentos cumbre. ¿Quién puede olvidar a Salvador "Chava" Iglesias Jr. intentando codearse con la élite del fútbol en los palcos del Coloso?

Aunque los Cuervos Negros de Nuevo Toledo tenían su propia casa, el Estadio Azteca representaba el "olimpo" al que todos querían llegar. Las tomas aéreas del estadio iluminado y los pasillos que conducen a la cancha inmortalizaron la mística del fútbol mexicano en una de las series más queridas de la plataforma.

"América vs. América": La radiografía del Coloso

Para quienes buscan una dosis de realidad, el catálogo vigente ofrece América vs. América, una docuserie que se adentra en las entrañas del club más polémico de México. Aquí, el estadio no es solo un fondo; es el corazón de la narrativa.

Las cámaras de Netflix lograron un acceso sin precedentes a los vestidores, el túnel de acceso y las zonas restringidas que ahora forman parte del renovado Estadio Banorte. Este documental permite a los suscriptores vivir la experiencia de estar en la cancha, sintiendo la presión de los miles de espectadores que rugen desde las gradas.

El Coloso como icono de la cultura Pop en "Belascoarán"

Incluso en producciones que no son estrictamente deportivas, como la serie detectivesca Belascoarán, el estadio aparece como un referente visual de la Ciudad de México de los años 70. Netflix ha logrado recrear la atmósfera de la época, mostrando cómo la silueta del estadio ha definido el horizonte del sur de la ciudad durante décadas.

Es ese contraste entre la modernidad del nuevo Estadio Banorte y su peso histórico lo que fascina a los directores de fotografía de la plataforma.

Grabar en el Coloso es enfrentarse a la historia viva de México; cada pasillo tiene una energía que no se puede replicar en un estudio, mencionan creativos involucrados en producciones locales.

El futuro del Coloso en el streaming

La reinauguración es solo el principio. Con la capacidad de albergar eventos masivos y su renovada estética futurista, el Estadio Banorte seguirá siendo la locación predilecta para contar historias de éxito, derrota y redención. El "Coloso" ya no solo pertenece a los libros de historia deportiva, sino a la biblioteca digital de millones de hogares.

Será las primeras horas del sábado cuando se desplegará una fuerza operativa de ocho mil 814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ciudad de México a 27 de Marzo del 2026Recorrido por vialidades, aledañas al Estadio Azteca, o estadio Banorte a unas horas a un día del partido amistoso México-Portugal.Foto Mateo Reyes Arellano Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

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