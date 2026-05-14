¿Gracie Abrams le dedicó "Hit the Wall" a Paul Mescal? Esto dice la letra de la canción
Gracie Abrams estrenó “Hit the Wall”, el primer sencillo de su nuevo álbum Daughter from Hell.
El universo emocional de Gracie Abrams acaba de sumar un nuevo capítulo devastador. La cantante lanzó oficialmente "Hit the Wall", el primer sencillo de su próximo álbum Daughter from Hell, y bastaron unos cuantos versos para que internet comenzara a sacar conclusiones.
Porque aunque la artista nunca menciona nombres directamente, muchos fans creen que la canción estaría inspirada en su relación con Paul Mescal, estrella de la serie Normal People.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de análisis sobre la letra del tema, especialmente por la manera tan vulnerable en la que Gracie habla del amor, las inseguridades y el miedo constante a arruinar algo bueno antes de permitirse disfrutarlo.
¿De qué habla realmente "Hit the Wall"?
Desde el inicio, la canción deja claro que no será precisamente optimista.
Gracie abre el tema describiéndose como alguien emocionalmente frágil, atrapada en patrones autodestructivos y con miedo permanente de lastimar a las personas que ama.
Frases como "Soy una grieta en el pavimento" o "Tengo miedo de que mi fortaleza sea una caja de cristal" construyen inmediatamente una atmósfera de ansiedad emocional que atraviesa toda la canción.
A lo largo del tema, la cantante habla sobre cómo el temor a ser herida termina afectando directamente la relación. Aunque admite sentir amor profundo por esta persona, también reconoce que constantemente se aleja emocionalmente.
Uno de los versos que más llamó la atención de los fans fue:
Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no.
La línea provocó una ola inmediata de teorías porque muchos seguidores consideran que refleja una ruptura emocional muy específica y dolorosa.
¿La canción habla de Paul Mescal?
Aunque Gracie Abrams no ha confirmado oficialmente que "Hit the Wall" esté dedicada a Paul Mescal, los fans creen que las referencias son demasiado claras como para ignorarlas.
Especialmente porque, desde la era de The Secret of Us, Paul ha sido prácticamente la única relación pública asociada sentimentalmente con la cantante.
Las especulaciones crecieron todavía más debido a los rumores sobre una supuesta crisis entre ambos durante 2025, luego de que fueran vistos discutiendo en Londres.
En aquel momento, fotografías y reportes aseguraban que Gracie había salido llorando del lugar, lo que alimentó versiones de una separación temporal.
Ahora, muchos seguidores creen que "Hit the Wall" pudo haber sido escrita justamente durante ese periodo complicado.
Y si algo caracteriza a Gracie Abrams, es convertir emociones extremadamente personales en canciones que parecen diarios abiertos.
Letra completa de "Hit the Wall" en español
Verso 1
Soy una grieta en el pavimento, soy un nudo corredizo
Me da miedo que mi fortaleza sea una caja de cristal
Debería saber a qué estoy jugando, pero lo olvidé
Me sentí bien un día, pero eso se acabó
Y antes veía con claridad, pero ahora tengo los ojos inyectados en sangre
Y te deseo tanto, pero me alejo
Como si pensara que nos casaríamos, pero supongo que no
Ahora puedes verme chocar contra el muro.
Coro
Chocar contra el muro, acabo de chocar contra el muro
No soy un problema que puedas resolver
Examinar la situación, es imposible
Choco contra el muro, choco contra el muro.
Verso 2
Intento ser violento, pero me descubren haciéndolo
Una habitación llena de médicos y una mancha de tinta
Me atraen los faros, tengo un punto ciego
Me detengo y espero demasiado tiempo
Quiero ser estable, pero acabo cediendo
Lo uso cuando puedo, doy un paso atrás
Apenas me lo merezco si te quedas
Ojalá lo hicieras, de todos modos.
Coro
Pero choco contra el muro, acabo de chocar contra el muro
No soy un problema que puedas resolver
Examinar la situación, es imposible
Choco contra el muro, choco contra el muro.
Verso 3
“A Case Of You” suena en el pasillo
Alucinaciones que minimizo
No siento nada hasta que ansío el dolor intenso
Mira cómo mis acciones rebotan.
Puente
El tiempo
Es gracioso, ¿no lo crees?
Recuerdos de mi vida
Qué desperdicio y qué vergüenza
En la noche
Me encuentro cara a cara con cada chica
Con la que intenté jugar.
Verso 4
Bueno, tarde o temprano, lo descubrirás
Vivo en un patrón de colapsos
Te doblegarás ante mi silencio, es tan fuerte
Y luego me perderás entre la multitud.
Coro final
Chocar contra el muro, acabo de chocar contra el muro
No soy un problema que puedas resolver
Chocar contra el muro, acabo de hacerlo
Acabo de hacerlo
Ahora mismo.
AAAT*