¿Gracie Abrams le dedicó "Hit the Wall" a Paul Mescal? Esto dice la letra de la canción

El universo emocional de Gracie Abrams acaba de sumar un nuevo capítulo devastador. La cantante lanzó oficialmente "Hit the Wall", el primer sencillo de su próximo álbum Daughter from Hell, y bastaron unos cuantos versos para que internet comenzara a sacar conclusiones.

Porque aunque la artista nunca menciona nombres directamente, muchos fans creen que la canción estaría inspirada en su relación con Paul Mescal, estrella de la serie Normal People.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de análisis sobre la letra del tema, especialmente por la manera tan vulnerable en la que Gracie habla del amor, las inseguridades y el miedo constante a arruinar algo bueno antes de permitirse disfrutarlo.

¿De qué habla realmente "Hit the Wall"?

Desde el inicio, la canción deja claro que no será precisamente optimista.

Gracie abre el tema describiéndose como alguien emocionalmente frágil, atrapada en patrones autodestructivos y con miedo permanente de lastimar a las personas que ama.

Frases como "Soy una grieta en el pavimento" o "Tengo miedo de que mi fortaleza sea una caja de cristal" construyen inmediatamente una atmósfera de ansiedad emocional que atraviesa toda la canción.

Gracie Abrams

A lo largo del tema, la cantante habla sobre cómo el temor a ser herida termina afectando directamente la relación. Aunque admite sentir amor profundo por esta persona, también reconoce que constantemente se aleja emocionalmente.

Uno de los versos que más llamó la atención de los fans fue:

Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no.

La línea provocó una ola inmediata de teorías porque muchos seguidores consideran que refleja una ruptura emocional muy específica y dolorosa.

¿La canción habla de Paul Mescal?

Aunque Gracie Abrams no ha confirmado oficialmente que "Hit the Wall" esté dedicada a Paul Mescal, los fans creen que las referencias son demasiado claras como para ignorarlas.

Especialmente porque, desde la era de The Secret of Us, Paul ha sido prácticamente la única relación pública asociada sentimentalmente con la cantante.

Las especulaciones crecieron todavía más debido a los rumores sobre una supuesta crisis entre ambos durante 2025, luego de que fueran vistos discutiendo en Londres.

Gracie Abrams and Paul Mescal attending the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Picture date: Saturday February 21, 2026. Grosby Group

En aquel momento, fotografías y reportes aseguraban que Gracie había salido llorando del lugar, lo que alimentó versiones de una separación temporal.

Ahora, muchos seguidores creen que "Hit the Wall" pudo haber sido escrita justamente durante ese periodo complicado.

Y si algo caracteriza a Gracie Abrams, es convertir emociones extremadamente personales en canciones que parecen diarios abiertos.

Letra completa de "Hit the Wall" en español

Verso 1

Soy una grieta en el pavimento, soy un nudo corredizo

Me da miedo que mi fortaleza sea una caja de cristal

Debería saber a qué estoy jugando, pero lo olvidé

Me sentí bien un día, pero eso se acabó

Y antes veía con claridad, pero ahora tengo los ojos inyectados en sangre

Y te deseo tanto, pero me alejo

Como si pensara que nos casaríamos, pero supongo que no

Ahora puedes verme chocar contra el muro.

Coro

Chocar contra el muro, acabo de chocar contra el muro

No soy un problema que puedas resolver

Examinar la situación, es imposible

Choco contra el muro, choco contra el muro.

Verso 2

Intento ser violento, pero me descubren haciéndolo

Una habitación llena de médicos y una mancha de tinta

Me atraen los faros, tengo un punto ciego

Me detengo y espero demasiado tiempo

Quiero ser estable, pero acabo cediendo

Lo uso cuando puedo, doy un paso atrás

Apenas me lo merezco si te quedas

Ojalá lo hicieras, de todos modos.

Coro

Pero choco contra el muro, acabo de chocar contra el muro

No soy un problema que puedas resolver

Examinar la situación, es imposible

Choco contra el muro, choco contra el muro.

Verso 3

“A Case Of You” suena en el pasillo

Alucinaciones que minimizo

No siento nada hasta que ansío el dolor intenso

Mira cómo mis acciones rebotan.

Puente

El tiempo

Es gracioso, ¿no lo crees?

Recuerdos de mi vida

Qué desperdicio y qué vergüenza

En la noche

Me encuentro cara a cara con cada chica

Con la que intenté jugar.

Verso 4

Bueno, tarde o temprano, lo descubrirás

Vivo en un patrón de colapsos

Te doblegarás ante mi silencio, es tan fuerte

Y luego me perderás entre la multitud.

Coro final

Chocar contra el muro, acabo de chocar contra el muro

No soy un problema que puedas resolver

Chocar contra el muro, acabo de hacerlo

Acabo de hacerlo

Ahora mismo.

AAAT*