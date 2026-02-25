En medio del escándalo de Andrés, Camila protagoniza encuentro con Gisèle Pelicot

En medio de la polémica que sacude a la monarquía británica por la detención y posterior liberación del príncipe Andrés en medio de las investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein, la agenda institucional de la Corona ha continuado.

Uno de los compromisos más comentados ha sido el encuentro privado entre la reina consorte Camila y la escritora y activista francesa Gisèle Pelicot, símbolo internacional de la lucha contra la violencia sexual.

¿Dónde se reunieron la reina Camila y Gisèle Pelicot?

La reunión, celebrada en Clarence House, ha sido interpretada como un gesto de apoyo a las víctimas y una reafirmación del compromiso social de la Casa Real en un momento en que su imagen pública vuelve a estar bajo escrutinio por el caso Jeffrey Epstein, con el que se ha vinculado al príncipe Andrés.

Camila expresó su profunda admiración por la valentía y dignidad de la activista francesa. Reuters

La cita tuvo lugar el 23 de febrero en la residencia oficial de la reina en Londres. Pelicot acudió acompañada de su pareja, su equipo editorial y asesores legales, en el marco de la presentación internacional de sus memorias Un himno a la vida, publicadas recientemente en España.

El encuentro duró alrededor de media hora y transcurrió en un ambiente cercano, marcado por la admiración que la monarca ha expresado desde hace tiempo hacia la autora.

¿Por qué se reunieron la reina Camila y Gisèle Pelicot?

Según fuentes del Palacio de Buckingham, la reina quiso transmitir personalmente su reconocimiento a la “dignidad y valentía” con que Pelicot decidió renunciar al anonimato durante el mayor juicio por violación celebrado en Francia.

La reina leyó las memorias de Pelicot en dos días y quedó “sin palabras” por su historia. Reuters

Durante la conversación en Clarence House, la reina confesó haber leído las memorias de Pelicot en apenas dos días.

“He conocido a muchas supervivientes de abuso, pero su historia me dejó sin palabras”, habría comentado, según medios británicos.

Pelicot, por su parte, explicó que el apoyo público internacional —incluido el de la monarquía— le otorgó una “fuerza increíble” para reconstruir su vida tras años de violencia.

La activista se convirtió en una figura global tras denunciar que su exmarido, Dominique Pelicot, la drogó durante años para facilitar que decenas de hombres la agredieran sexualmente en su propio hogar, un caso que conmocionó a Europa y redefinió el debate sobre violencia machista bajo el lema: “Que la vergüenza cambie de bando”.

La relación entre ambas no comenzó con este encuentro. En 2025, la reina ya había enviado una carta personal a Pelicot tras el juicio, profundamente conmovida por su historia.

La reunión se interpretó como un mensaje institucional en plena crisis de imagen real. Reuters

La propia autora reveló después que recibir ese mensaje desde la Corte británica la sorprendió y emocionó, al considerar que su testimonio había alcanzado incluso a instituciones tradicionalmente distantes de este tipo de causas.

La historia de la reina Camila

El apoyo de la reina consorte a víctimas de abuso y violencia doméstica no es nuevo. Desde hace décadas, Camila ha impulsado campañas de concienciación y patronazgos de organizaciones que asisten a mujeres vulnerables.

En los últimos años, ha intensificado ese papel, consolidándose como una de las voces más activas dentro de la familia real en temas de justicia de género y protección a sobrevivientes.

El gesto de la monarca refuerza su compromiso con sobrevivientes de abuso y violencia doméstica. IG theroyalfamily

Ese compromiso también tiene una dimensión personal. La propia Camila reveló recientemente que en su adolescencia sufrió un intento de agresión sexual durante un trayecto en tren, una experiencia que, según explicó, marcó su sensibilidad hacia el tema. Desde entonces, ha defendido la necesidad de un cambio cultural que elimine el estigma sobre las víctimas y traslade la responsabilidad social hacia los agresores.

Por ahora, para la monarquía, el encuentro funciona como una declaración institucional en un momento crítico: reafirma valores de justicia y empatía mientras intenta recomponer su imagen tras las controversias que rodean al príncipe Andrés.