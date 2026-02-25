Última Hora Impreso de hoy

Shakira en el Zócalo, Bryan Adams, Kenia Os y más: conciertos de marzo 2026 en CDMX

El tercer mes de 2026 llegará con varios conciertos que no te puedes perder y que sin duda darán de qué hablar.

Por: Paola Jiménez

thumb
Muchos artistas se presentarán en CDMX en marzoEspecial

El 2026 se ha ido “volando” y conforme pasan los días nos acercamos a más conciertos que prometen ser inolvidables como los que ocurrirán en marzo, un mes que viene cargado de música en vivo.

Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de marzo del 2026 en la Ciudad de México.

thumb
 Auditorio Nacional de la CDMXCanva

Conciertos en CDMX de marzo 2026

Aquí te dejamos un listado con todos los conciertos que ocurrirán en marzo y que no te puedes perder. 

Zócalo

  • Shakira- 1 de marzo
thumb
ShakiraEspecial

Estadio GNP

  • Vive Latino- 14 y 15 de marzo
thumb
vive latino

Palacio de los Deportes

  • Christina Aguilera- 17 de marzo
  • Kenia Os- 19 de marzo
  • Tyler the creator- 24 y 25 de marzo
  • Deftones- 29 de marzo
thumb
Kenia OsInstagram

Pabellón del Palacio de los Deportes

  • Kadavar- 14 de marzo
  • Kaydy Cain- 21 de marzo
  • Halestorm- 24 de marzo
  • Royel Otis- 29 de marzo

Auditorio Nacional

  • Il Volo- 3 de marzo
  • Matisse- 3 de marzo
  • Amanda Miguel- 8 de marzo
  • Aleks Syntek- 12 de marzo
  • 90´s Pop Tour- 14 de marzo
  • Los Horóscopos de Durango- 18 de marzo
  • Miguel Mateos- 19 de marzo
  • Gloria Trevi- 20 de marzo
  • Jesse & Joy- 21 de marzo
  • Los Yaguaru- 22 de marzo
  • Mitski- 23 de marzo
  • Lucero- 27 de marzo
  • Remmy Valenzuela- 29 de marzo
thumb
(Foto: Mezcal Entertainment)

Lunario del Auditorio Nacional

  • Costel- 4 y 19 de marzo
  • Los calzones- 11 de marzo
  • Jorge Muñiz- 13 de marzo
  • Yami Safdie- 21 de marzo
  • Luck Ra- 25 de marzo
  • Lospetitfellas- 26 de marzo
  • Santiago Motorizado- 28 de marzo

Arena Ciudad de México

  • Bryan Adams- 2 de marzo
  • Sin Bandera- 6 de marzo
  • Roberto Carlos- 14 de marzo
  • Love The 90s- 20 marzo
  • I Love Reggaeton- 21 de marzo
thumb
Bryan Adams

La Maraka

  • Centimillimental- 1 y 2 de marzo
  • Fernando Delgadillo- 7 de marzo
  • Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero- 8 de marzo
  • Raúl Ornelas- 14 de marzo
  • Nicho Hinojosa- 19 de marzo
  • Luis Alfonso Partida “El Yaki”- 22 de marzo
  • Sotomayor- 26 de marzo

Foro Veintiocho

  • The Red Jumpsuit Apparatus- 20 de marzo

Estadio Fray Nano

  • Ricky Martin- 14 de marzo
thumb

Circo Volador

  • Nargaroth- 5 de marzo
  • Vola- 7 de marzo
  • Alestorm- 14 de marzo
  • Unto Others- 19 de marzo

Pepsi Center

  • TV Girl- 7 de marzo
  • Hakuna Group Music- 8 de marzo
  • Marina- 11 y 12 de marzo
  • Moonspell- 13 de marzo
  • Víctor Mendivil- 14 y 15 de marzo
  • Djo- 25 de marzo
  • Nothing But Thieves- 31 de marzo

Auditorio BB

  • Steve Hackett- 13 de marzo
  • Judeline- 19 de marzo
  • Saint Motel- 27 de marzo
thumb
Saint MotelInstagram

Teatro Metropólitan

  • Los Ángeles Negros- 1 marzo
  • LYKN- 5 de marzo
  • Matteo Bocelli- 6 de marzo
  • Duncan Dhu- 19 de marzo
  • Jason Mraz- 22 de marzo
  • The Whitest Boy Alive- 24 de marzo
  • Elena Rose- 26 de marzo
  • Flor Amargo- 29 de marzo

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

PJG

