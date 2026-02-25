Shakira en el Zócalo, Bryan Adams, Kenia Os y más: conciertos de marzo 2026 en CDMX
El tercer mes de 2026 llegará con varios conciertos que no te puedes perder y que sin duda darán de qué hablar.
El 2026 se ha ido “volando” y conforme pasan los días nos acercamos a más conciertos que prometen ser inolvidables como los que ocurrirán en marzo, un mes que viene cargado de música en vivo.
Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de marzo del 2026 en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de marzo 2026
Aquí te dejamos un listado con todos los conciertos que ocurrirán en marzo y que no te puedes perder.
Zócalo
- Shakira- 1 de marzo
Estadio GNP
- Vive Latino- 14 y 15 de marzo
Palacio de los Deportes
- Christina Aguilera- 17 de marzo
- Kenia Os- 19 de marzo
- Tyler the creator- 24 y 25 de marzo
- Deftones- 29 de marzo
Pabellón del Palacio de los Deportes
- Kadavar- 14 de marzo
- Kaydy Cain- 21 de marzo
- Halestorm- 24 de marzo
- Royel Otis- 29 de marzo
Auditorio Nacional
- Il Volo- 3 de marzo
- Matisse- 3 de marzo
- Amanda Miguel- 8 de marzo
- Aleks Syntek- 12 de marzo
- 90´s Pop Tour- 14 de marzo
- Los Horóscopos de Durango- 18 de marzo
- Miguel Mateos- 19 de marzo
- Gloria Trevi- 20 de marzo
- Jesse & Joy- 21 de marzo
- Los Yaguaru- 22 de marzo
- Mitski- 23 de marzo
- Lucero- 27 de marzo
- Remmy Valenzuela- 29 de marzo
Lunario del Auditorio Nacional
- Costel- 4 y 19 de marzo
- Los calzones- 11 de marzo
- Jorge Muñiz- 13 de marzo
- Yami Safdie- 21 de marzo
- Luck Ra- 25 de marzo
- Lospetitfellas- 26 de marzo
- Santiago Motorizado- 28 de marzo
Arena Ciudad de México
- Bryan Adams- 2 de marzo
- Sin Bandera- 6 de marzo
- Roberto Carlos- 14 de marzo
- Love The 90s- 20 marzo
- I Love Reggaeton- 21 de marzo
La Maraka
- Centimillimental- 1 y 2 de marzo
- Fernando Delgadillo- 7 de marzo
- Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero- 8 de marzo
- Raúl Ornelas- 14 de marzo
- Nicho Hinojosa- 19 de marzo
- Luis Alfonso Partida “El Yaki”- 22 de marzo
- Sotomayor- 26 de marzo
Foro Veintiocho
- The Red Jumpsuit Apparatus- 20 de marzo
Estadio Fray Nano
- Ricky Martin- 14 de marzo
Circo Volador
- Nargaroth- 5 de marzo
- Vola- 7 de marzo
- Alestorm- 14 de marzo
- Unto Others- 19 de marzo
Pepsi Center
- TV Girl- 7 de marzo
- Hakuna Group Music- 8 de marzo
- Marina- 11 y 12 de marzo
- Moonspell- 13 de marzo
- Víctor Mendivil- 14 y 15 de marzo
- Djo- 25 de marzo
- Nothing But Thieves- 31 de marzo
Auditorio BB
- Steve Hackett- 13 de marzo
- Judeline- 19 de marzo
- Saint Motel- 27 de marzo
Teatro Metropólitan
- Los Ángeles Negros- 1 marzo
- LYKN- 5 de marzo
- Matteo Bocelli- 6 de marzo
- Duncan Dhu- 19 de marzo
- Jason Mraz- 22 de marzo
- The Whitest Boy Alive- 24 de marzo
- Elena Rose- 26 de marzo
- Flor Amargo- 29 de marzo
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?
PJG