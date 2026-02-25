Ex miss Dominicana se saca los mocos y los embarra en sillón de La Casa de los Famosos 2026 | VIDEO

La nueva temporada de La Casa de los Famosos apenas comenzó y ya tiene su primer escándalo viral. La protagonista es Celinee Santos, ex reina de belleza dominicana que ingresó al reality con la intención de mostrar una faceta más auténtica, pero que terminó envuelta en una ola de críticas tras un momento captado por las cámaras 24/7 del programa.

El incidente ocurrió en una de las áreas comunes de la casa, cuando las cámaras registraron a la modelo aparentemente sacándose los mocos y limpiándolos en uno de los sillones del lugar. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió tendencia, generando reacciones divididas entre quienes lo consideraron un acto desagradable y quienes lo tomaron con humor.

¿Quién es Celinee Santos?

Celinee Santos es una modelo y ex miss originaria de República Dominicana que ganó notoriedad tras participar en certámenes de belleza internacionales. Antes de entrar al reality de Telemundo, era conocida por su elegancia en pasarelas y su presencia constante en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con moda y empoderamiento femenino.

En La Casa de los Famosos 2026, Santos se presentó como una mujer competitiva, disciplinada y con carácter fuerte. Desde la primera semana destacó por su liderazgo en algunas dinámicas grupales y por protagonizar roces con otros habitantes debido a su personalidad directa.

Sin embargo, este episodio inesperado cambió el foco de atención hacia un momento incómodo que eclipsó, al menos temporalmente, su estrategia dentro del juego.

El video que encendió las redes

El video, difundido en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, muestra a la ex miss realizando el gesto mientras conversaba con otros participantes. Aunque la acción duró apenas segundos, fue suficiente para que los usuarios lo replicaran miles de veces, acompañándolo de memes y comentarios críticos.

La controversia no tardó en escalar, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con el reality en su primera semana de transmisión.

Hasta el momento, ni la producción ni la propia Celinee han emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente. Sin embargo, dentro de la casa algunos compañeros ya habrían hecho bromas al respecto, según las transmisiones en vivo.

Comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2025

La polémica recordó de inmediato lo ocurrido con Ricardo Peralta, quien fue criticado durante su participación en La Casa de los Famosos México tras protagonizar una escena similar.

En aquella ocasión, Ricardo Peralta fue señalado por las cámaras por realizar el mismo gesto, lo que provocó una ola de comentarios negativos y burlas en redes sociales. El influencer respondió con humor y aseguró que en un encierro constante es imposible mantener una imagen perfecta todo el tiempo.

Ricrdo Peralta

La comparación entre ambos casos se volvió tendencia bajo hashtags que mezclaban los nombres de los dos participantes, evidenciando cómo este tipo de momentos pueden marcar la percepción pública dentro de un reality.

¿Afectará esto su permanencia en el reality?

En programas como La Casa de los Famosos, cada acción cuenta. Los espectadores no solo evalúan estrategias, alianzas y enfrentamientos, sino también actitudes cotidianas que pueden influir en la popularidad de los concursantes.

Aunque el incidente no representa una falta grave al reglamento, sí podría impactar la imagen pública de Celinee Santos, especialmente considerando su trayectoria como figura asociada a la elegancia y la disciplina.

No obstante, la historia de los realities demuestra que las polémicas también pueden jugar a favor. Algunos participantes han sabido capitalizar los momentos virales para mantenerse en conversación y asegurar su permanencia varias semanas.

Una temporada que promete controversia

El estreno de la sexta temporada el pasado 17 de febrero dejó claro que la competencia estará cargada de emociones fuertes, alianzas estratégicas y situaciones inesperadas. Si algo caracteriza a este formato es la exposición constante de la vida cotidiana de sus habitantes, sin filtros ni edición que suavice los momentos incómodos

Por ahora, el nombre de Celinee Santos domina las tendencias digitales, mientras el público decide si este episodio quedará como una simple anécdota o se convertirá en un factor determinante dentro del juego.

Lo cierto es que, apenas iniciada la temporada 2026, La Casa de los Famosos ya logró lo que mejor sabe hacer, el poner a todos a hablar.

