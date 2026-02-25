BTS World Tour ARIRANG:¿cuánto cuestan los boletos para ver los conciertos en cines?

BTS Arirang World Tour marca el regreso oficial del grupo surcoreano a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio en su país. El arranque de esta nueva gira internacional podrá disfrutarse en México a través de transmisiones en vivo en salas de cine, lo que permitirá a las fans vivir el espectáculo en pantalla grande sin salir del país.

La emoción por volver a ver juntos a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ha crecido desde que se confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “ARIRANG”. Ahora, además de los conciertos presenciales en distintas ciudades del mundo, también habrá funciones especiales en salas de cines que transmitirán algunos de los primeros shows de la nueva gira de BTS.

BTS consentirá a ARMY con una proyección en cines de su concierto Especial

¿Cuánto cuesta el boleto para ver BTS Arirang World Tour en cines?

Las personas que quieran asistir a la transmisión en vivo en México pueden hacerlo a través de Cinépolis, donde ya se encuentra activa la preventa. El precio del boleto es de $290 pesos, cantidad que ya contempla los cargos por servicio correspondientes.

Las fechas disponibles en esta cadena son:

11 de abril, transmisión en vivo desde Goyang, Corea del Sur.

18 de abril, transmisión en vivo desde Tokio, Japón.

BTS Especial

Para comprar los boletos es necesario ingresar al portal oficial o aplicación móvil de Cinépolis, elegir el complejo más cercano y seleccionar la fecha deseada.

Por su parte, Cinemex también ofrecerá funciones especiales del inicio del tour. En este caso, el costo del boleto es de $280 pesos, con cargos por servicio incluidos. Las fechas disponibles son el 11 de abril (desde Goyang) y el 18 de abril (desde Tokio).

BTS Especial

En cuanto a los horarios, en ambas cadenas de cines habrá dos funciones en diferentes salas. La primera proyección del concierto será a la 1:00 PM y la segunda a las 4:45 PM.

¿Cómo será la gira ARIRANG World Tour?

El ARIRANG World Tour contempla una gira internacional por 34 ciudades y un total de 82 conciertos, comenzando con presentaciones en Goyang, Corea del Sur, y Tokio. Se trata de una producción de gran escala que acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

Uno de los aspectos más destacados del espectáculo es su escenario en formato 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva. Esta estructura permite que el público se sitúe alrededor del escenario, generando una sensación más cercana y envolvente.

Army pedía a la empresa que revelara los precios antes de la preventa Instagram

Fechas de BTS en México durante el ARIRANG World Tour

La gira también contempla fechas en México. Están confirmados conciertos en la Ciudad de México para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

Estas presentaciones forman parte del recorrido por América, que incluirá ciudades en Estados Unidos y países de Latinoamérica, además de Europa y Asia.

BTS Especial

Presentación especial en Netflix antes del inicio del tour

Antes de las transmisiones en cine, la agrupación tendrá un evento importante para su audiencia global. El próximo 21 de marzo, BTS realizará una presentación especial en vivo que será transmitida a nivel mundial a través de Netflix.

Este evento marcará su primera presentación como grupo tras cuatro años y también será el escenario oficial de su regreso musical con el nuevo disco “ARIRANG”. En México, la transmisión comenzará a las 5:00 de la mañana, por lo que las fans deberán prepararse para madrugar si desean verlo en tiempo real.

BTS regresa con documental en Netflix Especial

PJG