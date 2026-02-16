Libro de Gisèle Pelicot llega mañana a las librerías de todo el mundo

El fenómeno mediático y social que sacudió a Francia y al mundo entero toma una nueva forma narrativa a partir de mañana. Tras convertirse en un símbolo de resistencia y transparencia judicial, Gisèle Pelicot presenta su propia voz en el mercado editorial.

Este 17 de febrero, las librerías recibirán Un himno a la vida, las memorias oficiales donde Pelicot reconstruye su historia personal, alejándose de la crónica puramente judicial para ofrecer un relato integral de su existencia.

Un lanzamiento global coordinado

La llegada de este libro no es un estreno convencional. La industria editorial ha orquestado un lanzamiento simultáneo que abarca Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La obra estará disponible desde mañana en más de 20 idiomas, una maniobra poco común que subraya la relevancia global del testimonio de la autora.

En el mercado de habla hispana, el sello Lumen es el encargado de la distribución en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Por su parte, la edición en catalán corre a cargo de Ara Llibres bajo el título Un himne a la vida.

Para aquellos que prefieren el formato de audio, la producción ha contado con una figura de alto nivel: la actriz Blanca Portillo ha sido la elegida para narrar el audiolibro en castellano, aportando su voz a este relato de supervivencia.

Dominique Pelicot admitió su culpabilidad de haber abusado de su esposa. (Reuters)

Una estrategia editorial sin subastas

Detrás de la publicación existe una decisión estratégica por parte de la representación de Pelicot. Su agente optó por evitar las grandes subastas de derechos, priorizando que el foco de atención permaneciera en el contenido del libro y no en las cifras del negocio.

Esta decisión derivó en la selección cuidadosa de un sello editorial para cada territorio:

Flammarion en Francia.

en Francia. Penguin Press en Estados Unidos.

en Estados Unidos. The Bodley Head en Inglaterra.

en Inglaterra. Otros diecisiete editores de prestigio internacional.

Además del papel, la historia saltará al formato audiovisual. Se ha confirmado que HBO ya se encuentra en proceso de adaptar este testimonio en formato documental, ampliando el alcance de la narrativa de Pelicot a las plataformas de streaming.

La narrativa: De la infancia a la reconstrucción

El libro, escrito en colaboración con la periodista y novelista Judith Perrignon, no se limita a los hechos delictivos que la llevaron a los tribunales. La obra profundiza en la intimidad de Gisèle, abarcando desde una infancia compleja hasta su primer amor, pasando por su desarrollo profesional y la maternidad.

El texto explora la vida matrimonial antes de la ruptura y el posterior esfuerzo por encontrar la felicidad y reconstruirse tras el trauma. Es un recorrido vital que busca explicar quién era la mujer antes de convertirse en la víctima de un caso que involucró a cincuenta hombres en el banquillo de los acusados.

El contexto de un caso histórico

El punto de quiebre que narra el libro se remonta a una mañana de noviembre, cuando una llamada de la comisaría desmanteló la realidad de Pelicot. Todo inició con la detención de su esposo por un guardia de seguridad en un supermercado, tras ser sorprendido grabando indebidamente a clientas.

La investigación posterior en el ordenador del acusado reveló una década de abusos sistemáticos, en los que drogaba a su esposa para permitir que desconocidos abusaran de ella. Cuatro años después de aquel descubrimiento, el juicio se convirtió en un hito internacional.

Fue en ese momento cuando Gisèle tomó la decisión que define el tono del libro: renunciar a su derecho al anonimato. Su postura quedó sintetizada en la frase que ha dado la vuelta al mundo y que resuena en la promoción del libro: La vergüenza debe cambiar de bando.