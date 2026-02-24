Reino Unido dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés

El gobierno británico anunció este martes que está dispuesto a publicar documentos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su reciente arresto vinculado al caso Epstein. La medida responde a una moción presentada en el Parlamento por el Partido Liberal Demócrata, que recibió el apoyo del ministro de Comercio, Chris Bryant, quien subrayó que la transparencia es una obligación hacia las víctimas.

El hermano del rey Carlos III se convirtió en sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público después de la divulgación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Aunque no se han presentado cargos en su contra, el expríncipe pasó once horas en una comisaría la semana pasada, lo que ha generado un fuerte impacto en la monarquía británica y ha reavivado el debate sobre la relación de figuras públicas con Epstein.

Bryant describió a Andrés Mountbatten-Windsor como “grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio”, y lo acusó de confundir el interés público con su propio beneficio personal. El ministro advirtió que el gobierno deberá coordinar con la policía qué documentos pueden divulgarse para no entorpecer la investigación en curso.

El caso Mandelson

La disposición del gobierno a publicar archivos se conoció poco después de que la policía liberara bajo fianza al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido por sus vínculos con Epstein.

Mandelson, quien fue ministro de Industria entre 2008 y 2010, enfrenta acusaciones de incumplir sus deberes públicos. Su relación con Epstein, al igual que la del expríncipe Andrés, ha sido señalada como una “mancha” para el Reino Unido, según el líder liberal demócrata Ed Davey, quien pidió “limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia”.

El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras diez horas de interrogatorio por presunta mala conducta. Reuters

Las revelaciones han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haber nombrado a Mandelson pese a conocer sus vínculos con Epstein. Aunque Starmer lo retiró del cargo de embajador en 2025 y pidió disculpas a las víctimas, enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y la transparencia de su gobierno. Mandelson defendió en 2001 la idoneidad de Andrés para el cargo de representante de Comercio Internacional, lo que ahora se interpreta como parte de una red de influencias cuestionadas.

Impacto en la monarquía

Analistas señalan que la institución enfrenta una crisis de credibilidad, ya que la figura de Andrés ha estado marcada por escándalos desde hace años. Su relación con Epstein y las sospechas de haber compartido información confidencial durante su etapa como representante especial de Comercio Internacional han reavivado el debate sobre el papel de la familia real en asuntos públicos.

El ministro Bryant subrayó que la publicación de los documentos es “lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Epstein y otros”. La medida busca reforzar la confianza pública y limpiar la imagen de las instituciones británicas, afectadas por los vínculos de figuras de alto perfil con el financiero estadounidense.

Bryant añadió que el abuso fue “permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares”.

Con información de AFP.