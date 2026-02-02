¡BTS llega a Netflix! Anuncian concierto global y estreno de documental sobre su regreso

Después de tres años y nueve meses de ausencia como grupo completo, BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios. El grupo surcoreano volverá a presentarse en vivo con un concierto transmitido globalmente por Netflix, marcando así el inicio de una nueva etapa tras concluir su periodo de servicio militar obligatorio.

El evento, titulado BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, será el primer concierto del grupo surcoreano desde 2022 y se transmitirá en directo desde Seúl, con acceso incluido para todas las suscripciones de Netflix.

Un regreso en un escenario con peso simbólico

El concierto tendrá lugar en Gwanghwamun Square, frente a la puerta principal del histórico Palacio Gyeongbokgung, uno de los espacios más emblemáticos de la capital surcoreana. La elección del lugar no es menor: se trata de un sitio profundamente ligado a la identidad cultural del país, lo que refuerza el carácter simbólico del regreso.

En el escenario volverán a reunirse RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes retomarán actividades como grupo completo tras haber desarrollado proyectos individuales durante su tiempo separados.

Nuevas canciones y adelanto del próximo álbum

El concierto no solo marcará el reencuentro del grupo con su audiencia, sino que también será la primera ocasión en la que BTS interpretará en vivo canciones de su próximo álbum de estudio, titulado ARIRANG.

Este será el quinto álbum de estudio del grupo y su lanzamiento está programado para el 20 de marzo, un día antes del concierto. Aunque no se ha revelado el listado de canciones, se confirmó que el espectáculo incluirá estrenos en vivo, además de temas conocidos de su repertorio.

Fecha y horarios del concierto en Netflix

El concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG se transmitirá en vivo y en exclusiva por Netflix el:

21 de marzo 8:00 p.m. (hora de Corea del Sur) 4:00 a.m. PT / 7:00 a.m. ET

Netflix informó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el acceso al streaming y posibles opciones de reproducción posterior.

El inicio de una gira mundial

Tras el concierto en Seúl, BTS iniciará la ARIRANG World Tour, una gira internacional que recorrerá 34 regiones y contará con 82 conciertos alrededor del mundo. Hasta ahora no se han anunciado fechas específicas ni ciudades, pero se espera que la gira se extienda durante gran parte del año.

Este tour será el primero del grupo desde su pausa y marcará su regreso formal al circuito global de conciertos.

Un documental para contar el regreso

Además del concierto, Netflix estrenará el documental BTS: THE RETURN el 27 de marzo, apenas seis días después del evento en vivo. La película funcionará como un complemento narrativo del regreso del grupo y mostrará el proceso creativo detrás de ARIRANG.

El documental está dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE, y ofrecerá acceso a momentos detrás de cámaras mientras los siete integrantes vuelven a trabajar juntos tras casi cuatro años separados.

¿Qué muestra BTS: THE RETURN?

La película documenta el reencuentro del grupo en Los Ángeles, donde los integrantes se reúnen para componer y grabar nueva música. El enfoque no se centra únicamente en el proceso técnico, sino en cómo el tiempo, la distancia y el cambio personal influyeron en su dinámica creativa.

Desde su debut en 2013, BTS ha construido una de las bases de fans más organizadas e influyentes del mundo, conocida como ARMY, con presencia activa en ámbitos culturales, sociales y hasta políticos. El documental reflexiona sobre ese recorrido, al tiempo que plantea preguntas sobre el futuro del grupo.

Según la descripción oficial, BTS: THE RETURN ofrece un retrato íntimo del grupo mientras enfrenta dudas, redescubre su identidad colectiva y reflexiona sobre cómo avanzar sin quedar atrapado en su propio pasado.

¿Por qué BTS estuvo en pausa?

La pausa de BTS se debió al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, que exige a los hombres cumplir hasta 18 meses de servicio. En diciembre de 2022, los integrantes comenzaron a enlistarse de manera escalonada.

Jin y j-hope concluyeron su servicio en 2024 RM, V, Jimin y Jung Kook fueron dados de baja a inicios de junio de 2025 SUGA fue el último en concluir su servicio, el 21 de junio de 2025

Durante ese periodo, cada integrante desarrolló proyectos solistas, manteniendo activa la presencia del grupo de forma individual.

Un nuevo capítulo para BTS

El concierto, el álbum y el documental forman parte de un relanzamiento cuidadosamente estructurado, que no solo busca retomar la actividad musical, sino también redefinir la identidad del grupo tras una pausa histórica.

Con ARIRANG, BTS inicia una nueva etapa que mira tanto a su pasado como a su futuro, ahora con la experiencia de casi cuatro años de transformación personal y profesional.