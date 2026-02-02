Profeco multó a Ticketmaster con más de 5 mdp por irregularidades en venta de boletos para BTS

Después de que ARMY, nombre que reciben los fans de BTS, alzaran la voz y denunciaran por medio de redes sociales y correos electrónicos a la Profeco algunas irregularidades en la venta de boletos de los conciertos que darán RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el país, se notificó que Ticketmaster recibió una multa de más de cinco millones de pesos.

El procurador de la Profeco, Iván Escalante, anunció en La Mañanera de este 2 de febrero que la empresa Ticketmaster se hizo acreedora a una sanción económica por la falta de transparencia en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción contra la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero, una multa superior a los cinco millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero”.

Profeco mandó exhorto a páginas de reventa

Por otra parte, el procurador dio a conocer que se notificó a empresas de reventa de boletos de sanciones en caso de seguir trabajando con poca transparencia en la venta de boletos, y de no observar los nuevos lineamientos se podrán hacer acreedores a sanciones e incluso el bloqueo a su operación en México.

“Segundo punto: notificación a las plataformas de reventa. Ya se emitieron exhortos vía electrónica a 3 plataformas, Viagogo, Stubhub y Helloticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Se deben ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras. De no haber respuesta se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México”.

Lineamientos para venta de boletos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación

Finalmente, Iván Escalante dijo que los lineamientos que establecerá el gobierno federal para la venta de boletos para espectáculos deportivos, culturales y musicales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación para que su observación sea obligatoria.

“Ya se está en la elaboración de lineamientos para la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivas y espectáculos. Se traba en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En las próximas semanas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos”.

