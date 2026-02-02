Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, es detenido nuevamente a horas de su juicio

Marius Borg Høiby vuelve a ocupar titulares internacionales en uno de los momentos más delicados para la monarquía noruega. El hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit fue detenido nuevamente la noche del domingo, apenas horas antes de que comenzara en Oslo el juicio en su contra por una larga lista de delitos graves, entre ellos varias acusaciones de violación.

¿Por qué detuvieron a Marius Borg?

La policía de Oslo confirmó que la detención se produjo por nuevas sospechas de agresiones físicas, amenazas con un cuchillo y el incumplimiento de una orden de restricción que le prohibía contactar a determinadas personas. En un comunicado oficial, las autoridades señalaron que estos hechos motivaron la solicitud de prisión preventiva, al considerar que existe un riesgo real de reincidencia.

El arresto ocurrió menos de 24 horas antes de que iniciara el proceso judicial que enfrenta Marius Borg por un total de 38 cargos, un número que ha ido aumentando conforme avanzaban las investigaciones. Según la fiscalía noruega, el joven de 29 años deberá responder por cuatro acusaciones de violación, múltiples episodios de violencia física y psicológica, amenazas, delitos relacionados con drogas y la violación reiterada de órdenes judiciales de alejamiento.

¿Cuánto tiempo permanecerá en prisión Marius Borg?

Tras comparecer ante el Tribunal del Distrito de Oslo este lunes, un juez determinó que Høiby permanecerá en prisión preventiva durante al menos cuatro semanas, hasta el próximo 2 de marzo, tal como lo solicitó la policía. En su resolución, el tribunal señaló que existen indicios suficientes para sostener las sospechas y que la privación de la libertad es necesaria para prevenir nuevos delitos. Su abogado defensor, Petar Sekulic, adelantó que analiza apelar la decisión.

Marius Borg ha negado los cargos más graves que se le imputan, especialmente los relacionados con violación. De acuerdo con la investigación, al menos siete personas figuran como presuntas víctimas, cuatro de ellas en casos de agresión sexual que habrían ocurrido cuando no estaban en condiciones de defenderse.

El joven tiene prohibido cualquier tipo de contacto con ellas. En caso de ser declarado culpable de los delitos más severos, podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión.

¿Cuándo será el juicio de Marius Borg?

El juicio, considerado por la prensa noruega como uno de los más mediáticos de los últimos años, se extenderá hasta el 19 de marzo y contará con restricciones parciales para proteger la identidad de las víctimas. Cerca de 200 periodistas, tanto locales como internacionales, se han acreditado para cubrir el proceso, lo que refleja la enorme atención pública que ha generado el caso.

Aunque Marius Borg no forma parte de la Casa Real —ya que nació de una relación previa de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon—, su situación ha impactado directamente en la imagen de la monarquía. Haakon ha reiterado que su hijastro es un ciudadano más ante la ley, aunque también ha subrayado que sigue siendo “una parte importante” de la familia.

El nuevo arresto se produce, además, en un contexto particularmente complejo para la princesa heredera, luego de que salieran a la luz documentos que revelan su antigua relación con Jeffrey Epstein. Estas revelaciones han provocado críticas, pedidos de explicaciones públicas y un debate abierto en Noruega sobre el futuro y la credibilidad de la institución monárquica.

Mientras la familia real atraviesa uno de sus momentos más delicados, Marius Borg enfrenta un proceso judicial que podría marcar un antes y un después tanto en su vida personal como en la percepción pública de la Casa Real noruega. La expectativa ahora está puesta en el desarrollo del juicio y en un veredicto que, sin duda, tendrá repercusiones más allá de los tribunales.

