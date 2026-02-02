¿Por qué todos hablan de la “maldición Kardashian” y qué hay detrás del rumor?

Si hay una familia que sabe convertir cualquier conversación viral en espectáculo global, esa es el clan Kardashian-Jenner. Esta vez, el foco no está en un nuevo romance ni en un escándalo familiar, sino en una teoría que lleva años rondando internet: la famosa 'maldición Kardashian'.

Kendall Jenner habla de sus exnovios

El mito volvió con fuerza tras un reciente comercial protagonizado por Kendall Jenner, quien decidió burlarse públicamente de la supuesta mala suerte que persigue a las parejas de su familia.

Kendall Jenner reavivó la “maldición Kardashian” con humor. IG kardashianshulu

El anuncio, creado para una casa de apuestas en el marco del Super Bowl, muestra a Kendall rodeada de lujos mientras explica, con tono irónico, que su estilo de vida se debe a que apuesta contra sus propios novios deportistas… y gana.

“El internet dice que estoy maldita”, dice frente a la cámara, mientras enumera cómo sus exparejas “caen en mala racha” después de salir con ella. El remate es claro: ahora planea conseguirse un jugador de futbol americano.

¿De dónde surge la ‘maldición Kardashian’?

El concepto nació como una teoría viral que sostiene que los hombres que se relacionan sentimentalmente con Kim, Khloé, Kourtney, Kendall o Kylie terminan envueltos en crisis personales, derrotas deportivas o caídas profesionales. Con el paso de los años, internet ha recopilado ejemplos que parecen sostener la narrativa, aunque la realidad suele ser mucho más compleja.

Uno de los nombres más citados es el de Kanye West, exesposo de Kim Kardashian. Tras su divorcio en 2022, el rapero ha enfrentado polémicas que afectaron seriamente su carrera y sus negocios millonarios. Sin embargo, atribuir su comportamiento a una relación amorosa ignora factores como su historial previo de controversias y problemas de salud mental.

La teoría sostiene que los hombres que mantienen relaciones sentimentales con las Kardashian-Jenner sufren caídas profesionales. IG kardashianshulu

En el caso de Khloé Kardashian, sus relaciones con Lamar Odom y Tristan Thompson suelen alimentar la teoría. Odom luchó durante años contra adicciones que incluso lo llevaron al borde de la muerte, mientras que Thompson protagonizó múltiples escándalos de infidelidad y sanciones deportivas. Pero, una vez más, las decisiones personales de ambos preceden —y superan— cualquier vínculo romántico.

Kourtney Kardashian y Scott Disick mantuvieron una relación turbulenta durante años, marcada por excesos y comportamientos erráticos. Aunque Disick se volvió famoso gracias al reality familiar, sus problemas no pueden reducirse a una supuesta “maldición”, sino a una larga historia de adicciones y conflictos personales.

Figuras como Kanye West, Lamar Odom y Tristan Thompson suelen ser citadas como ejemplos del supuesto hechizo. IG kardashianshulu

Con Kendall Jenner, el mito ha sido especialmente insistente por su historial con atletas. Su relación con Ben Simmons coincidió con lesiones y altibajos en la NBA, mientras que internet ignoró casos que contradicen la teoría, como Devin Booker, quien alcanzó el mejor momento de su carrera durante y después de su romance con la modelo.

Algo similar ocurre con Kylie Jenner. Travis Scott enfrentó una crisis de imagen tras la tragedia de Astroworld en 2021, y Tyga fue señalado por problemas legales y financieros. No obstante, responsabilizar a Kylie de hechos tan graves resulta, como mínimo, simplista.

La maldición refleja una narrativa sexista que responsabiliza a mujeres por los fracasos de hombres adultos. IG kardashianshulu

¿Es cierta la teoría de las hermanas Kardashian?

El problema de la ‘maldición Kardashian’ no es solo que sea falsa, sino lo que representa. El mito refuerza una narrativa sexista que responsabiliza a mujeres exitosas de los errores y fracasos de hombres adultos, como si ellas fueran una distracción peligrosa o una influencia corruptora. Al mismo tiempo, absuelve a ellos de toda responsabilidad.

A lo largo de los años, internet ha ignorado casos que contradicen el mito, como el éxito deportivo de Devin Booker o el auge profesional de Bad Bunny tras su relación con Kendall. IG kardashianshulu

Por eso, el comercial de Kendall Jenner resulta tan efectivo: no intenta desmentir el rumor, sino apropiarse de él. Con humor y autocrítica, transforma un estigma en una herramienta de marketing y deja claro que la “maldición” existe solo porque se sigue contando.

Al final, la verdadera explicación es sencilla: no hay hechizo, ni energía oscura, ni destino trágico. Hay decisiones personales, presión mediática y una obsesión colectiva por buscar culpables fáciles. Y si algo han demostrado las Kardashian, es que saben reírse primero… y mejor.

Si quieres saber más polémicas acerca de sus relaciones, no te pierdas el siguiente video.