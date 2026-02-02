Presidente de Corea del Sur responde a carta de Sheinbaum sobre BTS; ¿se vienen más conciertos?

La euforia por BTS no conoce fronteras y su esperado regreso a los escenarios llevó incluso a que la presidenta Claudia Sheinbaum intercediera a favor de los fans mexicanos que no alcanzaron boleto para alguno de los tres conciertos que el grupo de K-Pop ofrecerá en mayo en la Ciudad de México y envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myun, quien ya respondió la misiva.

Fue en su mañanera del pasado 26 de enero -luego de agotarse los boletos para ver a BTS- que la presidenta informó que le escribió una carta a su homólogo de Corea del Sur para comentarle sobre la gran demanda de boletos y ver la posibilidad de que el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook abra más fechas en el país.

Le escribí una carta al presidente de Corea pidiéndole que vengan más veces, aún no recibo una respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es popular en todo el mundo y en particular en México”, dijo en esa ocasión la presidenta.

Presidente de Corea del Sur responde carta de Sheinbaum sobre BTS

A una semana de haber enviado la carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myun, Sheinbaum reveló en su mañanera de este lunes -que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec-, que ya había recibido una respuesta y espera que haya noticias positivas para los miles de ARMY que no alcanzaron boleto para alguno de los tres conciertos de BTS en el país.

La mandataria dijo que su homólogo de Corea del Sur le agradeció por la carta que le envió y por el interés de los mexicanos en BTS y aseguró que ya se puso en contacto con la promotora del grupo de K-Pop, por lo que hasta ahora aún no hay una respuesta sobre la posibilidad de que en la Ciudad de México sean más de los tres conciertos ya anunciados y cuyas entradas se agotaron.

Me contestó el presidente de Corea, me dijo que muchas gracias por el interés de los mexicanos en este grupo musical, que agradece la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan pronto en contacto con nosotros", comentó la presidenta.

Por lo tanto, la presidenta está en espera de que la promotora de BTS se ponga en contacto para platicar al respecto y confió en que "sean buenas noticias" para todos los fans del grupo que no cuentan con boleto.

Profeco multa a Ticketmaster por irregularidades en venta para BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor multó a Ticketmaster tras la venta de boletos para los conciertos de BTS debido a infracciones a la ley debido a irregularidades en perjuicio de miles de fans del grupo de K-Pop, quienes denunciaron en redes sociales la falta de transparencia por parte de la boletera.

El procurador del Consumidor informó que la multa contra Ticketmaster asciende a más de 5 millones de pesos y se le informó del procedimiento en su contra por infracciones a la ley el pasado 28 de enero, por lo que la boletera cuenta con 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, por lo que tiene hasta el próximo 12 de febrero.

