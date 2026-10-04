Reemplazan a famosa actriz china de todos sus proyectos usando IA: el caso de Zheng Shuang

¡Digitalmente cancelada! Conoce el caso de Zheng Shuang, una famosa actriz china que fue reemplazada de todos sus proyectos usando IA. La industria del entretenimiento en el país asiático llevó la cultura de la cancelación a un nuevo nivel con ayuda de la tecnología.

Mientras que en occidente una controversia pública suele resultar en la pérdida de contratos publicitarios o en el despido de futuros proyectos, en el mercado audiovisual asiático las autoridades y las plataformas de streaming están utilizando la inteligencia artificial para borrar literalmente la existencia de figuras públicas caídas en desgracia de producciones que ya fueron filmadas e incluso de sus c-dramas clásicos y más populares.

Invertir millones de yenes en superproducciones con elencos estelares para luego ver cómo el proyecto queda congelado indefinidamente debido al desliz personal de uno de sus protagonistas es una pesadilla económica que las productoras ya no están dispuestas a asumir.

La solución más práctica que han encontrado en la industria es la de superposición de rostros mediante algoritmos deepfake, reemplazando la cara de la estrella cancelada por la de actrices secundarias o modelos digitales desconocidas; como le acaba de suceder a la exestrella juvenil Zheng Shuang.

Zheng Shuang en Love 020 Youku

Reemplazan a actriz china de todos sus proyectos usando IA

Zheng Shuang, quien fuera una de las actrices más cotizadas, queridas y rentables de la televisión china, vio cómo su carrera colapsaba de la noche a la mañana tras verse envuelta en un escándalo mediático y legal sin precedentes.

El costo de su caída mediática no solo fue su carrera en la actualidad sino también en el pasado, ya que su rostro ha sido reemplazado con IA de sus exitosos c-dramas, reescribiendo la historia del entretenimiento digital y abriendo un intenso debate sobre la ética, el derecho de autor y el futuro del espectáculo mundial.

Algunas de sus series contaban con récords históricos de más de 30 mil millones de reproducciones y, para no perder la oportunidad de seguir estando en el mercado, las productoras están reeditando y reestrenando los proyectos con rostros generados o modificados por inteligencia artificial, tras la orden de vetar a la actriz.

Zheng Shuang es reemplazada de sus series con IA Youku

El caso más conocido fue el del drama Love O2O, que tuvo que ser retirado del catálogo de streaming, privando a las plataformas de ingresos publicitarios continuos. De ahí que la casa productora Youku aplicara tecnología de intercambio facial sobre el personaje de Bei Wei Wei.

El rostro de Zheng Shuang fue escaneado digitalmente y sustituido cuadro por cuadro por la apariencia de la actriz Wang Zhuoyue. Además de modificar la cara del personaje principal, la producción decidió cambiar el título de la serie a A Smile Is All It Takes para distanciar por completo la nueva versión del nombre original asociado al escándalo.

Sustituir a un actor principal en una serie de larga duración mediante IA requiere procesar terabytes de metraje de alta definición, ajustar la iluminación digital para que coincida con la escena original y sincronizar de manera artificial los gesticulaciones de los labios con el doblaje de voz.

Aunque este proceso resulta considerablemente más accesible que volver a filmar toda la producción desde cero con un reparto real, los costos técnicos pueden ascender a miles de dólares por minuto reeditado.

Zheng Shuang Facebook DramaHush

¿Quién es Zheng Shuang y por qué la borró la industria del entretenimiento chino?

Zheng Shuang saltó a la fama internacional gracias a producciones de enorme éxito, destacando de manera particular su papel protagónico en la comedia romántica Love O2O.

Esta producción no solo rompió récords de audiencia en la plataforma Youku acumulando decenas de miles de millones de visualizaciones, sino que la posicionó como uno de los rostros más cotizados para marcas internacionales de lujo y campañas publicitarias en toda Asia.

Sin embargo, el estrellato de Zheng Shuang se desmoronó en enero de 2021. El detonante fue una pública disputa legal con su expareja, el empresario Zhang Heng, quien reveló en redes sociales que ambos habían contratado vientres de alquiler en Estados Unidos para convertirse en padres de dos bebés.

El escándalo se profundizó cuando salieron a la luz grabaciones de audio en las que la actriz y sus padres expresaban su intención de abandonar a los bebés antes de su nacimiento o darlos en adopción tras la ruptura de la pareja.

La revelación provocó un rechazo social inmediato en China, donde la maternidad subrogada es ilegal y considerada profundamente inmoral por las políticas gubernamentales y la opinión pública.

Las autoridades del entretenimiento chino reaccionaron con rapidez clasificando a Zheng Shuang como una "artista de mala conducta". Poco después, las autoridades fiscales abrieron una investigación en su contra por evasión de impuestos, concluyendo con una multa multimillonaria superior a los 46 millones de dólares.

Como consecuencia, las regulaciones oficiales ordenaron la retirada inmediata de todo su contenido de los medios y plataformas digitales del país.