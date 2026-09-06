¿Reconciliación o estrategia? Ivonne Montero y Niurka se abrazan en La Granja VIP 2026

Ivonne Montero y Niurka Marcos se abrazaron durante el arranque de La Granja VIP 2026, pese a los desencuentros que ambas arrastran desde su participación en La Casa de los Famosos 2.

El reencuentro ocurrió durante los primeros momentos de convivencia del reality show. Aunque la llegada de ambas famosas había generado expectativa por su historia de conflictos, el primer cruce entre ellas no terminó en discusión, sino en una escena que sorprendió a los demás participantes.

Niurka relató el momento con el humor irreverente que suele usar frente a las cámaras. La vedette contó que se encontró con Ivonne después de ir al baño y que el saludo entre ambas fue breve.

“Mi vagina se antojó de hacer pis, fui a mear, pero de regreso nos cruzamos: ‘hola’, ‘hola’ y ya. ¿Qué más quieres?, ¿que nos abracemos?”, dijo Niurka.

Segundos después, la frase dejó de ser broma. Niurka e Ivonne se acercaron y terminaron abrazándose, una imagen que rápidamente abrió la duda entre los seguidores del programa: ¿fue una reconciliación real o una estrategia para iniciar el juego sin pleito?

¿Por qué Niurka e Ivonne Montero estaban distanciadas?

La tensión entre Niurka Marcos e Ivonne Montero viene desde 2022, cuando ambas coincidieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Durante aquella edición, las dos comenzaron como aliadas, pero la relación se rompió cuando Niurka sospechó que Ivonne la había nominado. Telemundo documentó en su momento que la vedette ya no quería acercarse a Montero después de las nominaciones y que la dinámica entre ambas se volvió cada vez más tensa dentro del reality.

El desenlace también marcó la historia entre ambas. Niurka fue eliminada antes de la final, mientras que Ivonne Montero terminó como ganadora de La Casa de los Famosos 2.

Niurka había llamado “mustia” a Ivonne antes de entrar

Durante una dinámica previa al reality, Niurka fue cuestionada sobre algunos de los participantes confirmados y, al escuchar el nombre de Ivonne Montero, la definió como “mustia”, comentario que reactivó los recuerdos de su conflicto en La Casa de los Famosos.

Ivonne respondió después que para ella el tema ya estaba superado. En una transmisión en vivo, la actriz dijo que no estaba emocionada por reencontrarse con Niurka, pero aseguró que la situación pertenecía al pasado.

Ivonne Montero dijo que el conflicto ya estaba superado

La postura de Ivonne fue clara antes de entrar al reality: no quería cargar con una pelea vieja.

La actriz también consideró que algunas personas seguían “enganchadas” con situaciones que ocurrieron años atrás, después de que Niurka la llamara “mustia” en televisión.

Ese antecedente hace que el abrazo dentro de La Granja VIP tenga más peso. No se trató del encuentro de dos participantes sin historia, sino del primer cara a cara entre dos famosas cuya relación ya venía marcada por alianzas rotas, nominaciones y declaraciones cruzadas.