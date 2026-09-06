Ivonne Montero recibe emotivo mensaje de su hija antes de entrar a La Granja VIP

La hija de Ivonne Montero protagonizó uno de los momentos más emotivos del arranque de La Granja VIP, al despedir a su madre antes de que ingresara al reality.

La actriz llegó acompañada de su hija, quien le entregó un peluche como símbolo de cariño y buena suerte para su estancia dentro del programa. La pequeña explicó que el regalo era para que Ivonne pudiera abrazarlo cuando se sintiera triste o la extrañara.

“El torito es para que cuando estés triste o me extrañes, lo abraces”, le dijo a su mamá.

Ivonne recibió el detalle con emoción y prometió que lo abrazaría durante su estancia en la competencia.

La hija de Ivonne Montero le da consejos antes de entrar

Además del peluche, la hija de Ivonne Montero aprovechó el momento para darle algunas recomendaciones antes de su entrada a La Granja VIP.

La menor le pidió cuidarse, proteger a los animales del reality y mantenerse atenta a las estrategias de los demás participantes.

“Cuida mucho los animalitos. Cuídate tú y cuídate de las estrategias de los demás”, expresó.

Ivonne Montero

También le deseó suerte dentro del programa y lanzó una frase que dejó ver la distancia que enfrentarán madre e hija durante el encierro.

“Mucha suerte. Ojalá y ganes y nos vemos en cuatro meses”, agregó.

Ivonne Montero recibe el sombrero de La Granja VIP

Después del mensaje de su hija, Ivonne Montero fue reconocida oficialmente como parte de La Granja VIP.

Durante la despedida, la producción destacó el vínculo entre ambas y señaló que la participación de Ivonne también forma parte de su trabajo como madre.

“Ivonne, con todo mi amor. Lo que haces por tu hija, ella lo valora muchísimo”, se escuchó durante el momento.

Posteriormente, la actriz recibió el sombrero que la acredita como granjera dentro del reality.

“Te hago entrega de este sombrero que te hace oficialmente granjera”, le dijeron antes de colocárselo.

El abrazo que conmovió antes de la separación

Antes de entrar al reality, Ivonne Montero y su hija compartieron un último abrazo.

La escena se volvió especialmente emotiva porque la menor no sólo se despidió de su mamá, también le dejó instrucciones concretas para enfrentar la experiencia: abrazar el peluche cuando la extrañe, cuidarse y no perder de vista el juego.

Durante el momento, también se escuchó una reflexión sobre la maternidad y el vínculo entre padres e hijos.

“Nuestros hijos son nuestros maestros. Lo más importante. El motor de vida. La luz, el camino, la enseñanza, el temple”, se mencionó durante la despedida.

bgpa