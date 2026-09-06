¿Quién es La Coreañera? De tocar en Carnegie Hall a llevar la cumbia a La Granja VIP

Abigail Pak, mejor conocida como La Coreañera, es una de las participantes de la segunda temporada de La Granja VIP, pero antes de llegar al reality ya había construido una peculiar carrera que mezcla la música clásica, la cumbia sonidera y sus raíces coreanas.

La joven se ha convertido en una figura reconocida en redes sociales por aparecer con un acordeón entre las manos y tocar algunos de los ritmos más mexicanos, aunque su historia musical comenzó muy lejos de los sonideros.

¿Quién es La Coreañera?

Su nombre real es Abigail Pak. Nació en San Antonio, Texas, en 2004, y es hija de migrantes de Corea del Sur. Ella misma ha contado que durante su infancia estuvo muy ligada a la cultura coreana y comenzó su formación dentro de la música clásica.

Su talento apareció desde temprana edad. En 2017, cuando tenía apenas 13 años, se presentó como pianista solista en el Carnegie Hall de Nueva York, después de participar en competencias musicales. Durante su adolescencia también obtuvo reconocimientos como pianista y percusionista.

Pero con el paso de los años su carrera dio un giro que difícilmente podía anticiparse: Pak encontró en el acordeón y la cumbia una nueva manera de hacer música.

La artista estudió Lingüística en Dartmouth College, donde además participó en el ensamble de viento de la universidad como percusionista. La propia institución destacó su interés por la música mexicana y su participación en proyectos que buscaban incorporar este repertorio a la música académica

.¿Por qué se llama La Coreañera?

Contrario a lo que podría pensarse, Abigail Pak no inventó por completo su nombre artístico.

Durante una entrevista explicó que fueron sus primeros seguidores de TikTok quienes comenzaron a llamarla “La Coreañera”, al combinar las palabras “coreana” y “ñera”.

Según recordó, los usuarios comentaban que parecía coreana, pero hablaba utilizando expresiones y modismos mexicanos. El apodo terminó gustándole y posteriormente se convirtió en el nombre con el que desarrolló su proyecto musical.

Su relación con México fue creciendo hasta convertir a la cumbia sonidera en una de sus principales influencias. Incluso ha dicho que considera tener más costumbres mexicanas que coreanas y ha resumido parte de ese cariño asegurando que “vive, muere y renace” por la cumbia sonidera y los caldos de gallina.

De TikTok y los sonideros al Vive Latino

La Coreañera comenzó a volverse viral en TikTok e Instagram durante 2024, principalmente por sus interpretaciones con acordeón y la combinación de su formación musical con la cultura popular mexicana. Ese mismo año firmó con Universal Music México, de acuerdo con su biografía presentada por SXSW.

Su carrera pronto salió de las redes sociales. Ha participado con grupos tropicales y sonideros, además de presentarse como solista de acordeón con la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl.

En marzo de 2026 llegó incluso al Vive Latino, donde participó durante la presentación de Maldita Vecindad; ese mismo mes también formó parte del festival SXSW en Austin, Texas. El Los Angeles Times destacó su presentación y su interpretación de cumbias sonideras ante el público estadounidense.

Entre su repertorio reciente aparecen canciones como “Mariposas”, “Ximenita”, “Cómo se baila” y “KOREAKUMBIA”, con las que ha continuado construyendo un proyecto basado en el encuentro entre diferentes culturas y sonidos.

La Coreañera llega a La Granja VIP 2026

El pasado 28 de agosto fue anunciada como participante de La Granja VIP 2026, cuya segunda temporada se estrenó este domingo 6 de septiembre por Azteca Uno.

Durante su presentación en Venga la Alegría, la cantante reconoció que nunca había participado en un programa de televisión de este tipo e incluso confesó que prácticamente no veía realities antes de aceptar la invitación.