¡Era feliz en su matrimonio! Mi Banda el Mexicano espanta la lluvia en el Festival Arre 

Ni la lluvia detuvo la fiesta con sombreros, botas y harta cheve… ¡y sopitas maruchan!

El Festival Arre, considerado uno de los encuentros más relevantes, dedicados al regional mexicano, puso a bailar este domingo a los asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuya cifra de asistentes, de acuerdo con lo proporcionado por la organización del evento, fue de 35 mil 789 fans.

Con diferentes escenarios, el público disfrutó de una jornada llena de música, lluvia, pero mucha lluvia; ritmo y emoción, mientras los artistas se encargaron de poner el ambiente en el recinto.

Con sombreros, botas, impermeables y mucha emoción, las personas llegaron al festival para cantar sus temas favoritos y disfrutar de las presentaciones programadas desde el inicio, como Destino, Juanchito, Eddy y Kakalo, aunque hubo una interrupción al programa porque ya por las 17:30 horas el cielo empezó a caerse a chorros.

Por esto, el festival mantuvo un retraso debido a la lluvia que se registró en gran parte de la Ciudad de México y aunque el mal clima acompañó a los asistentes desde su llegada al recinto, nadie perdió el ánimo.

En el escenario principal, llamado Hacienda Pepsi Black, la Sonora Dinamita logró cambiar el ambiente con su música y puso a todos a disfrutar de sus grandes éxitos, entre ellos Capullo y Sorullo y Oye. Ni el agua, lodo ni los charcos, fueron suficientes para detener la fiesta, pues tanto los músicos como los asistentes continuaron con el ánimo arriba.

La sonora Dinamita en el festival Arre. Darío Luna

Luego, el grupo Los 2 de la S interpretó éxitos como Somos lo que somos y El Sinaloense, canción que más agradó al público y con la que más de uno, entre charcos, se animó a zapatear.

Para ese momento, fuera la vanidad y los atuendos elevados con botas de tacón; el escenario se sintió más cálido y agradable, porque cuando la música se lleva dentro, el calor se experimenta en el cuerpo.

Conforme avanzó el evento, la lluvia finalmente dio un momento de tregua durante la presentación de Mi Banda El Mexicano, que arrancó con bailarines y una energética quebradita para recibir a una de las agrupaciones más esperadas de la jornada.

Con un ambiente tricolor, acompañado de banderas y luces, la agrupación elevó aún más los ánimos del público y abrió su presentación con La Bota.

Sin duda, una de las canciones que más ánimo puso fue El Borrachito. Después, ¿Quién piensa en ti?, hizo que el público se concentrara en dejar atrás el frío y sacar sus mejores pasos.

Más tarde, el solista preguntó a los asistentes: “¿Quiénes se sienten felices?”, provocando una respuesta llena de emoción. La entrega del intérprete logró conquistar tanto a jóvenes como a grandes, quienes disfrutaron de Feliz, Feliz y otros éxitos.

Don Germán hasta se quitó los lentes de tanto daño que le hizo a la lluvia. Darío Luna

Mientras avanzaba el evento, la lluvia se volvía cada vez más intensa, pero el público no se retiraba y continuaba disfrutando de la jornada. Los asistentes buscaban dejar atrás el frío al ritmo de la música y con el calor humano y fuego que se sentía frente al escenario, donde la música calentaba a los asistentes, pero sin perderse de Ramito de violetas.

La intensidad de la lluvia también provocó que algunas zonas del recinto comenzaran a acumular agua, por lo que el personal tuvo que trabajar para retirarla y evitar que la situación complicara aún más el desarrollo del festival.

Mi banda el Mexicano. Darío Luna

Mientras esto ocurría, los asistentes permanecieron en el lugar, atentos a las presentaciones y tratando de disfrutar del evento, pese a las condiciones climáticas. A estas horas de la noche, el festival Arre esperaba los shows de Alejandro Fernández, Víctor Mendívil y Los tucanes de Tijuana ya entrada la madrugada del lunes.