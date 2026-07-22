Paloma Morphy y Reik, cruce generacional en el Best New Artist Showcase del Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación convirtió a la capital en el epicentro de la música en español con la celebración de una nueva edición del Best New Artist Showcase. El martes por la noche, el Lunario del Auditorio Nacional reunió a leyendas consolidadas y nuevos talentos en una gala en alianza con Mastercard para enaltecer la categoría de Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que un músico solo puede recibir una vez en la vida.

Previo al show, la alfombra roja fue el punto de encuentro de la industria. Por ella desfilaron Manuel Abud, CEO de La Academia; la cantautora Paloma Morphy —reciente ganadora del galardón—; agrupaciones de renombre como Reik, además de figuras como María León y Paty Cantú, junto a exponentes emergentes como El Malilla, Kevin Aguilar, Sofía Monroy, Ana Sofi W y Andrés Obregón.

Manuel Abud subrayó el valor estratégico de México como plataforma para la proyección del talento hispanohablante y celebró la internacionalización del idioma bajo el lema "El mundo canta en español".

Es un absoluto orgullo ver a nuestros artistas triunfando en los escenarios mundiales. Ver a Benito (Bad Bunny) ganar un Grammy americano después de un Latin GRAMMY me parece un gran logro de todos. Por años se pensó que tenían que cantar en inglés para triunfar, pero ese mito se desmoronó; hoy ves a artistas en los top charts globales sin importar el idioma", afirmó Abud.Un puente generacional sobre el escenario

El plato fuerte de la velada corrió a cargo del contraste generacional entre Paloma Morphy y Reik. Morphy abrió el espectáculo cautivando al público con temas como Sola, Pijama, La mexicana y Lo que un día fue. Por su parte, Reik cerró la noche con un recorrido de nostalgia al ritmo de clásicos como Niña, Creo en ti y Yo quisiera, combinados con éxitos recientes como Me niego y El correcto, demostrando la solidez de una carrera de más de dos décadas.

Elizabeth Velázquez

El Best New Artist Showcase, que nació en Las Vegas en 2022 y ha recorrido ciudades como Miami, San Juan, São Paulo y Buenos Aires, marcó así la antesala oficial de la temporada de premiaciones.

Rumbo a la 27 Entrega Anual del Latin Grammy, la primera ronda de votación iniciará del 27 de julio al 10 de agosto, mientras que los nominados oficiales se darán a conocer el 16 de septiembre. La gran gala final se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Paloma Morphy prepara álbum y alista gira mundial

Tras su paso por la alfombra roja, Paloma Morphy confirmó que se encuentra afinando los detalles de su próximo álbum de estudio. La cantautora adelantó que el primer sencillo se titulará Si la ves, un tema bailable en el que aborda su experiencia con la ansiedad y responde a las críticas recibidas al inicio de su carrera.

Este anuncio coincide con su reciente firma con la discográfica Sony Music y los preparativos para su presentación en el Auditorio BB el próximo 29 de agosto. Además, Morphy alista una gira por Norteamérica, una visita a Japón y su participación en festivales internacionales de la talla de Lollapalooza.Reik apusta por el intercambio con las nuevas voces

Por su parte, los integrantes de Reik reflexionaron sobre su rol como referentes dentro de la industria. Con más de 20 años de trayectoria, el trío mexicano destacó que el intercambio generacional mediante colaboraciones en géneros como el urbano, el regional mexicano y el pop alternativo ha sido clave para mantenerse vigentes.

La agrupación señaló que aprender de las nuevas formas de composición, producción y promoción de las promesas actuales les permite nutrir constantemente su visión creativa y hacer evolucionar su propuesta musical.