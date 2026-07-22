Hermanos de Chadwick Boseman exigen destituir a su viuda de la herencia

Los hermanos del fallecido actor Chadwick Boseman presentaron una petición legal formal ante un tribunal de la ciudad de Los Ángeles para exigir la destitución inmediata de Taylor Simone Ledward, viuda del intérprete. Kevin y Derrick Boseman buscan retirarle el control total como administradora del millonario patrimonio de la estrella de cine.

La revista estadounidense PEOPLE obtuvo acceso directo a los documentos oficiales del caso judicial. En estos archivos, la familia acusa a la mujer de retener los bienes restantes de manera injustificada durante los seis años transcurridos desde la sorpresiva muerte del aclamado protagonista cinematográfico.

Taylor Simone Ledward y Chadwick Boseman en la entrega de los premios Oscar. Foto: Grosby Group

Los demandantes aseguran frente al juez que Ledward ejerce un control absoluto sobre el destino del dinero sin consultar jamás a los padres del artista, Leroy y Carolyn. Las leyes de sucesión del estado establecen que los progenitores del actor tienen el derecho legal para reclamar el 25 por ciento del patrimonio total.

La actual administradora obtuvo el derecho al 50 por ciento de los bienes económicos por vía legal. El intérprete de Marvel murió sin dejar un testamento redactado apenas seis días después de celebrar su matrimonio civil formal en el año 2020. Hasta el momento, los representantes legales de ambas partes declinaron emitir comentarios a la prensa.

Acusaciones por ocultamiento de bienes

Los registros judiciales muestran que un magistrado emitió una orden final en el año 2022 para obligar a la administradora a distribuir todos los bienes de la herencia. El mandato legal incluyó el pago inmediato de una póliza de seguro de vida por cuidados a largo plazo tasada en 40 mil dólares, cantidad destinada directamente para la madre del intérprete.

Los hermanos de la estrella afirmaron en su demanda que la viuda ignoró la orden deliberadamente y retuvo el control unilateral sobre los fondos de la familia. La petición escrita señala que esta falta de transparencia priva a los padres de un cierre emocional y bloquea su participación en la toma de decisiones financieras de alto perfil.

Chadwick Boseman y su esposa en la alfombra de los premios Oscar. Foto: Grosby Group

La acusación formal expone la existencia de múltiples activos adicionales ocultos por parte de la actual responsable de la sucesión. El documento enlista la retención de regalías por proyectos previos, derechos de imagen, propiedades intelectuales, bienes inmuebles y una cuenta bancaria secreta en la institución financiera CNB que la mujer omitió declarar inicialmente.

Regalías retenidas y nuevas exigencias legales

El equipo legal de la familia reportó graves irregularidades financieras y detectó múltiples cuentas bancarias del actor, además de su fondo de retiro IRA, abiertas sin ninguna justificación aparente. Los demandantes denunciaron la desaparición de numerosos pagos residuales del sindicato SAG-AFTRA, correspondientes a los ingresos generados desde el año 2020 hasta la fecha actual.

Chadwick Boseman en una gira como Black Panther. REUTERS

La demanda responsabiliza a Ledward de explotar la fama y la imagen del difunto de manera unilateral para generar beneficios económicos propios. El texto legal subraya que la mujer obstaculizó diversas oportunidades de negocio sumamente lucrativas, las cuales estaban diseñadas específicamente para ayudar financieramente a los ancianos padres de la celebridad de Hollywood.

Para solucionar el conflicto y proteger los activos restantes, Kevin y Derrick solicitaron al magistrado en turno la designación oficial de Jason Rubin, un experimentado perito contable y fiduciario profesional privado, como el nuevo administrador definitivo. Chadwick Boseman perdió la vida en agosto de 2020 a los 43 años de edad, tras enfrentar una dura batalla privada contra el cáncer de colon durante cuatro largos años.