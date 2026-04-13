Raphael en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
El cantante español estará de regreso en México dentro de poco y si asistirás a alguno de sus conciertos, te contamos los detalles.
Raphael enfrentó problemas de salud hace un tiempo y ahora que se encuentra recuperado, el cantante ha iniciado una gira con la cual regresará a México para presentarse ante miles de fans que esperan con ansías verlo.
Si eres de los que acudirá a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles que debes saber de los shows para que puedas disfrutarlos de principio a fin.
¿Cuándo se presentará Raphael en CDMX?
El cantante español estará en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de México, los próximos 15 y 18 de abril.
Toma tus precauciones porque se espera que los conciertos de Raphael empiecen a las 8:30 PM, el del 15 de abril y el del día 18 a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Raphael en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Raphael interprete en sus conciertos.
- La noche
- Yo sigo siendo aquel
- Cierro mis ojos
- Digan lo que digan
- Mi gran noche
- Amo
- Si no estuvieras tú
- Hablemos del amor
- Los hombres lloran también
- Somos
- Padam, padam
- La vida en rosa
- Himno al amor
- Malena
- Estuve enamorado
- Amor mío
- Cuando tú no estás
- Que nadie sepa mi sufrir
- La Llorona
- Estar enamorado
- Ámame
- En carne viva
- Qué sabe nadie
- Yo soy aquel
- Escándalo
- Como yo te amo
PJG