Raphael en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Raphael enfrentó problemas de salud hace un tiempo y ahora que se encuentra recuperado, el cantante ha iniciado una gira con la cual regresará a México para presentarse ante miles de fans que esperan con ansías verlo.

Si eres de los que acudirá a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles que debes saber de los shows para que puedas disfrutarlos de principio a fin.

Raphael

¿Cuándo se presentará Raphael en CDMX?

El cantante español estará en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de México, los próximos 15 y 18 de abril.

Toma tus precauciones porque se espera que los conciertos de Raphael empiecen a las 8:30 PM, el del 15 de abril y el del día 18 a las 8:00 PM.

Raphael

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

Cantante Raphael

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Raphael en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Raphael interprete en sus conciertos.

raphael

La noche

Yo sigo siendo aquel

Cierro mis ojos

Digan lo que digan

Mi gran noche

Amo

Si no estuvieras tú

Hablemos del amor

Los hombres lloran también

Somos

Padam, padam

La vida en rosa

Himno al amor

Malena

Estuve enamorado

Amor mío

Cuando tú no estás

Que nadie sepa mi sufrir

La Llorona

Estar enamorado

Ámame

En carne viva

Qué sabe nadie

Yo soy aquel

Escándalo

Como yo te amo

PJG