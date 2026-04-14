'Power To The People': el concierto más emblemático de John Lennon llega restaurado a México

Más de cinco décadas después de su realización, uno de los conciertos más representativos de John Lennon y Yoko Ono volverá a proyectarse, ahora en formato cinematográfico restaurado. A través de Cinépolis +QUE CINE, se estrenará Power To The People: John & Yoko Live in NYC, una película-concierto que recupera dos presentaciones históricas realizadas en 1972 en el Madison Square Garden.

Se trata de un material con un peso particular en la trayectoria de Lennon: fueron sus únicos conciertos completos tras la etapa con The Beatles, acompañado por Yoko Ono y la Plastic Ono Band. Un documento clave tras la era Beatles

Los conciertos originales, conocidos como One To One, reunieron a más de 40 mil asistentes en Nueva York y marcaron una de las pocas ocasiones en las que Lennon volvió a los escenarios con un formato de gran escala.

Más allá del espectáculo musical, los eventos tuvieron un propósito benéfico. Lograron recaudar más de mil 500 millones de dólares, destinados a apoyar a niños con discapacidades intelectuales y del desarrollo, lo que reforzó el componente social que caracterizó buena parte de su carrera en solitario.

La grabación original fue realizada en 1972 bajo la dirección multicámara de Steve Gebhardt, capturando tanto la dimensión del recinto como la cercanía de las interpretaciones.

John Lenon estará en la pantalla grande Especial

La nueva versión de Power To The People: John & Yoko Live in NYC no es una simple reedición. El material fue restaurado, reeditado y remasterizado bajo la supervisión del equipo creativo vinculado al legado de John Lennon.

La dirección corre a cargo de Simon Hilton, mientras que la edición fue realizada por Ben Wainwright-Pearce, conocido por su trabajo en producciones musicales recientes. La producción está encabezada por Peter Worsley y Sean Ono Lennon, quien además participa en la producción musical del proyecto.

En el apartado sonoro, destacan los trabajos de mezcla e ingeniería de Paul Hicks y Sam Gannon, responsables de darle una nueva dimensión auditiva al material original.

John Lennon en las salas de cine Especial

Un repertorio que definió una etapa

El filme recupera algunas de las interpretaciones más reconocidas del repertorio de Lennon en su etapa solista, así como piezas clave del trabajo de Yoko Ono.

Entre los temas incluidos se encuentran:

“New York City”

“Instant Karma!”

“Imagine”

“Mother”

“Come Together” (reinterpretación en vivo)

(reinterpretación en vivo) “Hound Dog”

También se integran composiciones de Yoko Ono como Don’t Worry Kyoko y Open Your Box, ampliando la perspectiva del concierto más allá del repertorio de Lennon.

Uno de los momentos más destacados del filme es el cierre con Give Peace a Chance, interpretado como bis y acompañado por invitados especiales como Stevie Wonder y Melanie, lo que refuerza el carácter colectivo del evento.

Experiencia cinematográfica en formato concierto

El proyecto apuesta por una presentación que combine el registro histórico con una experiencia visual contemporánea. El tratamiento de imagen y sonido fue diseñado para adaptarse a las condiciones actuales de exhibición en salas, manteniendo la esencia del material original.

La propuesta forma parte de +QUE CINE, un espacio enfocado en contenidos alternativos que conectan el cine con otras expresiones, como la música en vivo.

La película-concierto tendrá una exhibición limitada en México, con funciones programadas para:

29 de abril

3 de mayo

El estreno llegará a 60 complejos en distintas ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y León, entre otras.

Un registro clave en la carrera de Lennon

Power To The People: John & Yoko Live in NYC se presenta como un documento que captura un momento específico en la trayectoria de John Lennon, posterior a su etapa con The Beatles y en una fase marcada por la exploración artística y el activismo.

La combinación de material restaurado, nuevas herramientas de edición y una exhibición en salas permite que estos conciertos vuelvan a circular en un formato distinto al original, manteniendo su estructura y repertorio.