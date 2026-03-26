¿Quiere un rostro asiático? Wendy Guevara anuncia que se limará la cara en Tailandia

Luego de su última operación, la influencer Wendy Guevara anunció que se someterá a una próxima cirugía que, básicamente, consistirá en limarle la cara; el procedimiento, dijo, se lo realizará en Tailandia.

A finales de noviembre del 2025, Wendy Guevara se sometió a una serie de procedimientos estéticos de alta complejidad, destacando la luxación de costillas (remodelación costal) para reducir su cintura, lipoescultura, y transferencia de grasa a glúteos y piernas.

La influencer mostró su proceso en redes, mencionando dolor y un periodo de reposo estricto en León, Guanajuato.

A principios de 2026, mostró los primeros resultados, destacando una figura más estilizada. Este procedimiento fue parte de una serie de retoques de "feminización" física que buscaba.

Wendy Guevara se limará la cara en Tailandia

Wendy Guevara, influencer. Especial

En recientes declaraciones a medios, la influencer reveló que ya prepara su próxima cirugía.

Me voy a hacer la cara, pero me la voy a hacer allá con los orientales, la cara me la van a limar así bien padre, le voy a decir: ‘doctor límeme todo lo que sea posible’”, dijo.

Wendy aseguró que después de ello se tendrá que esperar para realizarse algún otro procedimiento porque tiene que cuidar su presión, debido a que es hipertensa.

Sobre su última cirugía, dijo que ya está haciendo efecto.

Antes estaba muy gordita y pues ya está haciendo efecto. Los chavos dicen me veo bien, además yo a veces doy un regalito y cae mejor. Antes yo creo lo hacía por regalos o cosas y ahora lo hacen por gusto porque me antojo, ahora ya es con amor”, enfatizó.

Tendencia de cirugías estéticas en Tailandia

La razón por la que mucha gente habla de hacerse la “cara limada” en Tailandia tiene que ver con una mezcla de precio, especialización médica y tendencias estéticas que vienen principalmente de Asia.

En Asia, especialmente en países como Tailandia, es muy popular la llamada cirugía “V-line” (rostro en forma de V), la cua:

Se enfocan en reducir mandíbula, mentón y pómulos

Buscan un rostro más pequeño, fino y delicado

Este tipo de procedimientos está más desarrollado ahí que en muchos países occidentales

K-pop, actores asiáticos y celebridades han impulsado este tipo de estética. En tanto que influencers han documentando sus cirugías en Tailandia (antes/después, recuperación, costos), esto genera efecto “moda” y confianza en ese destino.

Se habla tanto de Tailandia porque combina precios accesibles, alta especialización en rostro fino y una fuerte influencia estética asiática.

Sin embargo, aunque suene atractivo, es clave investigar muy bien al cirujano y entender los riesgos antes de tomar una decisión.

*mvg*