¿Yordi Rosado es argentino? Así celebró el triunfo de Argentina y le llovieron críticas

El conductor Yordi Rosado celebró el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el parido de semifinal del Mundial 2026 y, por el video publicado en donde se observa cómo festejó, está siendo blanco de críticas.

De acuerdo con las imágenes compartidas, Yordi Rosado se reunió con el actor argentino Juan Soler para ver el partido que se disputó el pasado miércoles 16 de julio. Sin embargo, la celebración mostrada en el video se ve opacada por los comentarios negativos hacia el conductor mexicano.

Yordi Rosado celebra el triunfo de Argentina

Yordi Rosado celebra triunfo de Argentina. Especial

El argentino Juan Soler fue quien hizo público el video a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acompañó las imágenes con el texto:

¡Vamos Argentina! ¡Finalistas!”.

En tanto, mientras algunos apoyaron al actor por ponerse la playera de la Selección de su país, la oleada de críticas fue para Yordi Rosado, quien decidió también portar la prenda y festejar a lo grande el triunfo del equipo en donde juega Lionel Messi.

En el video se observa a Yordi con una enorme sonrisa y con los brazos en la cabeza, como muestra de lo incrédulo que se encontraba en ese momento, abrazando a Juan Soler mientras gritaba efusivamente por el triunfo ante los ingleses.

Al hacer público el festejo, la sección de comentarios se llenó con rapidez de críticas, especialmente para el conductor mexicano, a quien cuestionaron sobre si también tenían sangre argentina, como Ángela Aguilar, cantante que presumió en 2022 que tenía raíces argentinas por el lado de su abuela materna, lo que la hizo colocarse en el centro de la polémica.

Entre los comentarios de los usuarios a Yordi Rosado también se lee:

Yordi, qué ridículo.

Qué carajos festeja el enano del Yordi.

No sabía que Yordi Rosado era argentino.

Yordi sal de ahí, esa no es tu familia.

El Yordi más tetlahuaco que el nopal y celebrando a los conchas .

¿ Qué le pasa a Yordi? Hasta rojo se puso, otro como Ángela Aguilar, ridículo.

Yordi das risa.

¿Y Yordi es argentino?

No Yordi, ya te perdimos.

En tanto, el mismo Yordi compartió una foto junto a su pareja, la locutora y escritora Melissa Mochulske, quien nació en Buenos Aires y es hija de un argentino.

¿Quién es Melissa Mochulske, pareja de Yordi Rosado?

Yordi Rosado celebra triunfo de Argentina. Especial

Melissa Mochulske es una comunicóloga, locutora, escritora y especialista en relaciones públicas que ha desarrollado gran parte de su carrera en la industria de la comunicación y el entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado tanto en medios de comunicación como en el ámbito corporativo, consolidándose como una profesional con experiencia en estrategia de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas.

Aunque ha desarrollado su carrera en México, Melissa es originaria de Buenos Aires, Argentina y es hija de un padre argentino. Con el paso de los años se estableció en México, donde construyó su carrera profesional y ha participado en diversos proyectos.

En el plano personal, Melissa Mochulske mantiene una relación sentimental con el conductor y creador de contenido Yordi Rosado desde mediados de 2023. La pareja decidió mantener su romance en privado durante los primeros meses, pero posteriormente comenzó a compartir fotografías y momentos juntos en redes sociales. Con el tiempo, Melissa también ha estrechado la relación con los tres hijos de Yordi, producto de su matrimonio con Rebeca Rodríguez.

Final Argentina - España

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está definida y enfrentará a Argentina y España el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en East Rutherford (Estados Unidos).

Será un momento histórico ya que además, por primera vez, la FIFA llevará a la final un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, con una producción de gran escala que combinará música, efectos visuales, coreografías y tecnología.

La producción estará a cargo del equipo creativo encabezado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien colaboró con la FIFA y Global Citizen para reunir a un elenco internacional que represente distintos géneros musicales y regiones del mundo. El cartel estará conformado por Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay y Burna Boy, una mezcla de artistas con millones de seguidores que busca reflejar el carácter multicultural del torneo.