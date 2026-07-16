Celia Cruz y la inesperada historia detrás de "¡Azúcar!", su frase que conquistó al mundo

Celia Cruz convirtió "¡Azúcar!" en una de las frases más reconocidas de la música latina, al grado de que bastaba escuchar esa palabra para pensar inmediatamente en la llamada Reina de la Salsa.

Aunque millones de personas la escucharon decirla durante años, pocos saben que nació gracias a una sencilla conversación mientras tomaba un café en un restaurante cubano de Miami.

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¿Por qué Celia Cruz decía "¡Azúcar!"?

La propia intérprete contó en diversas entrevistas que todo ocurrió después de comer en un restaurante cubano. Al terminar, un mesero le preguntó si deseaba café y, enseguida, cómo prefería que se lo sirvieran.

"Pues claro que todos los negros tomamos café. Me dice: ‘¿cómo lo quieres, con azúcar o sin azúcar?’", recordó la cantante.

La pregunta le pareció curiosa, ya que, para ella, un cubano sabía perfectamente lo intenso que era el café de su país. Sin pensarlo demasiado respondió con entusiasmo:

"Yo le digo: ‘chico, tú eres cubano, sabes lo fuerte que es el café de nosotros, ¿cómo me vas a preguntar. ¡Con azúuuucar chico!’".

En ese momento no imaginó que aquella ocurrencia terminaría acompañándola durante el resto de su carrera y se convertiría en una frase inseparable de su imagen.

Con el paso del tiempo, Celia Cruz comenzó a compartir esa anécdota con el público durante sus presentaciones mientras la orquesta hacía una pausa. La historia gustó tanto que los asistentes empezaron a pedirle que la contara una y otra vez.

(Cuartoscuro)

La cantante recordó cómo esa experiencia terminó transformándose en su característico grito. Después explicó cómo el público hizo suyo ese momento.

"Esa noche yo estaba trabajando en Montmartre, un cabaret de Miami que ya no existe. Yo tengo que hacer un espectáculo solita de hora u hora y media, y a cierto tiempo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta descanse y ese, el del café, fue el cuento del día. Y ya todos los días: '¡Celia Cruz, el cuento del azúcar, Celia Cruz, el cuento del azúcar!'. Hasta que un día me cansé y dije: 'hoy no hago más cuento'. Los camerinos quedaban arriba y entonces cuando me anunciaron bajé las escaleras gritando: '¡Azúcar!'. La gente empezó a aplaudir mucho y hasta hoy".

"¡Azúcar!", un grito que la acompañó toda la vida

Desde entonces, la palabra quedó ligada para siempre a Celia Cruz. La utilizaba al comenzar y terminar sus espectáculos, por lo que ella misma llegó a definirla como su "grito de batalla".

Incluso, fiel a su sentido del humor, bromeó sobre el famoso grito al hablar de su esposo.

"Es como mi grito de batalla", aseguraba y bromeaba: "De tanto gritar '¡Azúcar!' el pobre Pedro se me ha puesto diabético, imagínate".

Además de esa popular historia, el arreglista mexicano Memo Salamanca aseguró que fue testigo de la primera ocasión en que la palabra quedó grabada en una canción de Celia Cruz, durante la realización del álbum A ti México, lanzado en 1967 junto a su orquesta veracruzana como homenaje al país.