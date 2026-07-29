Galilea Montijo revela la aterradora razón detrás del cambio en su cara

Galilea Montijo decidió poner fin a las especulaciones que durante las últimas semanas han circulado en redes sociales sobre los cambios que algunos usuarios han notado en su rostro.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

La conductora del programa Hoy aprovechó una conversación al aire para responder a las críticas y adelantar que muy pronto contará la verdadera razón detrás de su apariencia.

Galilea criticó las especulaciones y los comentarios sobre su apariencia en redes sociales. Especial

Según explicó, los cambios en su rostro están relacionados con un problema de salud y no únicamente con un procedimiento estético, como muchos han asegurado.

Galilea Montijo defiende a Claudia Álvarez

El tema surgió durante una charla en el matutino en la que se abordaban los comentarios que la actriz Claudia Álvarez ha recibido por su físico.

La conductora cuestionó a los médicos que opinaron públicamente sobre su caso sin conocer su expediente. IG

A partir de esa conversación, Galilea reflexionó sobre la presión que enfrentan constantemente las figuras públicas y cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde cualquier cambio físico genera una ola de juicios y especulaciones.

La conductora reconoció que intentar satisfacer las expectativas de todos es una tarea imposible.

Señaló que, desde la llegada de las plataformas digitales, siempre existe un motivo para criticar la apariencia de las personas, ya sea por su peso, su edad o cualquier modificación en su imagen.

En su opinión, las celebridades viven bajo un escrutinio permanente en el que pocas veces se consideran las circunstancias personales o médicas que pueden existir detrás de un cambio físico.

La razón médica detrás del cambio físico de Galilea Montijo

Montijo confesó que ella misma ha sido objeto de comentarios constantes sobre su rostro y lamentó que muchas personas opinen con total seguridad sin conocer la realidad de lo que está viviendo.

La conductora reveló que recibe tratamiento por una afectación en un nervio facial. Especial

Según sus declaraciones la razón de su problema estaría relacionado con un nervio facial. Galilea explicó que actualmente recibe tratamiento debido a una afectación que incluso ha provocado síntomas similares a los de una parálisis facial.

Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”.

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Adelantó, que la condición surgió tras un procedimiento y el problema va mucho más allá de un simple cambio estético.

Galilea Montijo tendrá su propio podcast

Con el objetivo de aclarar la situación, la presentadora anunció que prepara un episodio especial de su pódcast en compañía de la doctora que lleva su tratamiento.

La presentadora anunció que contará todos los detalles de su diagnóstico en un próximo pódcast. Especial

En ese espacio, dijo, explicará detalladamente qué fue lo que sucedió y por qué actualmente recibe atención médica especializada.

Aunque evitó entrar en detalles específicos para reservar la explicación completa para su pódcast, dejó claro que el proceso ha sido complicado y que muchas de las conclusiones difundidas en redes sociales están lejos de la realidad.

Galilea Montijo pide que se tenga precaución con doctores estéticos

Otro de los puntos que más indignó a la conductora fue que algunos médicos y cirujanos hayan emitido opiniones públicas sobre su caso sin conocer su expediente clínico.

Galilea cuestionó la ética profesional de quienes aprovechan la exposición mediática para realizar diagnósticos a distancia y aseguró que ese tipo de actitudes generan desinformación y afectan tanto a los pacientes como a la profesión médica.

Galilea lamentó la falta de sororidad y aseguró que muchas críticas provienen de otras mujeres. IG

Sus declaraciones recibieron el respaldo inmediato de Andrea Legarreta, quien coincidió en que ningún especialista debería emitir juicios sobre un paciente sin conocer su historial.

La conductora advirtió que esa práctica no solo perjudica a los famosos, sino que podría repetirse con cualquier persona. Además, lamentó que en redes sociales sea mucho más común señalar defectos que reconocer los logros o cualidades de las personas.

Para la conductora, el debate alrededor de su rostro demuestra lo rápido que se generan rumores cuando no existe información completa y reiteró que muy pronto compartirá toda la verdad, con la esperanza de frenar las especulaciones y crear conciencia sobre la importancia de no juzgar la apariencia de los demás.