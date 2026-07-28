La participación de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México ha dejado momentos que han sorprendido al público. Más allá de su personalidad y experiencia dentro del reality, la actriz ha compartido episodios inéditos de su vida personal, entre ellos una confesión que llamó la atención de los espectadores y despertó la curiosidad sobre uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana.

La actriz reveló que hace varios años se enamoró de Alberto Estrella mientras ambos trabajaban en una telenovela. Aunque nunca existió una relación sentimental, el relato provocó que miles de personas se preguntaran quién es el actor y cuál fue la producción en la que compartieron créditos.

La actriz describió la experiencia como invasiva y humillante. IG

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Alberto Estrella en La Casa de los Famosos México?

Durante una conversación con otros habitantes de La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo abrió un capítulo poco conocido de su vida sentimental.

La actriz contó que, mientras grababa una telenovela junto a Alberto Estrella, comenzó a desarrollar sentimientos por él. En una charla con Ese Pérez, integrante del reality, confesó que el actor le provocaba una fuerte atracción.

Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá… hacíamos escenas y yo así de… sí me calentaba mucho.

Más adelante, Ese Pérez le preguntó si aquella atracción llegó a convertirse en una relación fuera del foro de grabación. Cynthia Klitbo respondió que no.

La actriz explicó que sí existía una atracción y que el trabajo conjunto en escenas románticas podía despertar sentimientos reales, aunque la historia nunca pasó del ámbito profesional.

¿Quién es Alberto Estrella? El actor del que se enamoró Cynthia Klitbo y hasta ahora lo confesó IG

¿Quién es Alberto Estrella?

Alberto Estrella es uno de los actores con mayor trayectoria en la televisión, el cine y el teatro en México. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas telenovelas, series y películas, consolidándose como una figura respetada dentro del medio artístico.

Además de su trabajo frente a las cámaras, ha desarrollado una importante labor en el teatro, donde también se ha desempeñado como promotor cultural e impulsor de distintos proyectos escénicos.

Gracias a su amplia experiencia y versatilidad, Alberto Estrella ha construido una sólida reputación entre el público y la industria del entretenimiento, reconocimiento que también quedó reflejado en las palabras de Cynthia Klitbo, quien recordó con cariño y admiración la atracción que sintió por él durante las grabaciones de Alguna vez tendremos alas.

La confesión de la actriz permitió conocer un episodio inédito de su vida personal y recordó una de las producciones más representativas de finales de los años noventa.

¿Quién es Alberto Estrella? El actor del que se enamoró Cynthia Klitbo y hasta ahora lo confesó IG

¿En qué telenovela trabajaron juntos Cynthia Klitbo y Alberto Estrella?

La producción que reunió a Cynthia Klitbo y Alberto Estrella fue Alguna vez tendremos alas, telenovela producida por Florinda Meza para Televisa en 1997.

El melodrama estuvo protagonizado por Humberto Zurita y Kate del Castillo. Cynthia Klitbo interpretó a uno de los personajes centrales, mientras que Alberto Estrella dio vida a uno de los principales antagonistas.

¿Quién es Alberto Estrella? El actor del que se enamoró Cynthia Klitbo y hasta ahora lo confesó IG

Aunque compartieron largas jornadas de grabación y numerosas escenas, la actriz aclaró que nunca existió un romance fuera del set, pese a que ella llegó a ilusionarse con el actor.

Casi tres décadas después del estreno de la telenovela, Cynthia Klitbo decidió contar por primera vez esta historia, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality.