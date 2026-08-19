¿Quiénes son los nominados de este 19 de agosto en La Casa de los Famosos México?

Tras la salida de Arantza Ruiz, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2026’ se enfrentaron a un nuevo proceso de nominación que promete ser uno de los más intensos. Y es que los participantes han protagonizado diversos conflictos relacionados con la distribución de alimentos y algunas situaciones personales.

Foto: La Casa de Los Famosos México

Hasta este miércoles 19 de agosto, 15 celebridades permanecen dentro de la casa. Gema Garoa, al ganar el liderazgo de la semana, no solo obtuvo inmunidad, sino que también tuvo la oportunidad, por única ocasión, de nominar directamente a uno de sus compañeros.

La actriz decidió nominar a Mariana, al considerar que, al haber estado fuera del reality, cuenta con cierta ventaja sobre el resto de los habitantes.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

El cuarto proceso de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su fin y dejó a varios habitantes en riesgo de convertirse en el próximo eliminado del reality. Esta semana, los participantes tuvieron que enfrentarse a una dinámica especial que modificó la manera tradicional de repartir los puntos.

Las últimas horas dentro de la casa estuvieron marcadas por distintos movimientos entre los habitantes, especialmente después de que Aldo Rendón obtuviera la victoria en el Elevador del Destino y tomara una decisión que generó cambios en la convivencia.

¿Qué ocurrió durante la cuarta nominación?

Antes de que los habitantes acudieran al Confesionario, Odalys Ramírez y Diego de Erice adelantaron que habría una dinámica capaz de modificar el resultado de las nominaciones de este miércoles.

Fue durante la gala cuando Galilea Montijo explicó nuevamente en qué consistían los llamados Puerquitos del Destino, una mecánica que permitió que los participantes nominaran de manera habitual, aunque con la posibilidad de que sus decisiones cambiaran dependiendo del resultado de la dinámica.

De esta manera, los habitantes tuvieron que pensar cuidadosamente sus estrategias antes de otorgar sus puntos, pues las reglas podían modificar por completo el rumbo de la nominación.

Con esta decisión, los participantes que quedaron en la placa de nominación fueron:

Mariana Ochoa (nominada directamente por Gema Garoa)



Ernesto Laguardia

Yahir

Cynthia Klitbo

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Flor Vigna

Masad Altamimi

Moisés Peñaloza

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

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