“Me siento superdiscriminada”: Cynthia Klitbo explota tras cambios en La Casa de los Famosos México

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos México volvió a cambiar después de una decisión que modificó la distribución de las habitaciones y generó una nueva tensión entre los habitantes. Aldo Rendón obtuvo un beneficio que le permitió tomar una decisión dentro del reality y eligió cerrar uno de los dormitorios.

La medida provocó un reacomodo entre los participantes y llevó a Cynthia Klitbo a expresar su molestia por los comentarios que ha recibido debido a sus ronquidos, un tema que ya había causado diferencias entre algunos habitantes.

Cynthia Klitbo acusa discriminación La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México?

La nueva controversia entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón surgió después de que el stylist ganó el primer Elevador del Destino de esta temporada. Durante la gala del 17 de agosto antes de elegir quien subiría a la suite acompañando al ganador del líder de la semana.

Aldo compitió contra Ese Pérez y Ernesto Laguardia y obtuvo el triunfo, con lo cual recibió el poder de eliminar una de las tres habitaciones de la casa. En lugar de elegir Malibú o Tulum, decidió cerrar Ibiza, espacio del que también formaba parte.

La decisión modificó de inmediato la convivencia. Cynthia, Ernesto Laguardia y Yanet García pasaron a Malibú, mientras que Aldo se trasladó a Tulum junto con Luis Chaparro y Ese Pérez.

El movimiento cobró especial relevancia para Cynthia debido a las diferencias que ya había tenido con Aldo por sus hábitos de sueño. Días antes, ambos protagonizaron una fuerte discusión relacionada con los ronquidos de la actriz, aunque posteriormente se reconciliaron.

No obstante, el cierre de Ibiza volvió a colocar el tema en el centro de la conversación dentro del reality.

Cynthia Klitbo acusa discriminación La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Así quedaron los cuartos de La Casa de los Famosos México tras el reacomodo

El cierre de Ibiza provocó la separación del grupo que había compartido esa habitación desde el inicio de la temporada.

Malibú quedó integrado por:

Yanet García

Masad Altamimi

Flor Vigna

Yahir

Cynthia Klitbo

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Por su parte, Tulum quedó conformado por:

Karina Torres

Brianda Deyanara

Gema Garoa

Memo Schutz

Moisés Peñaloza

Luis Chaparro

Ese Pérez

Aldo Rendón

Así, Tulum se convirtió en el cuarto con mayor número de habitantes, con ocho integrantes, mientras que Malibú quedó con siete.

El cambio no solo modificó los espacios para dormir, también separó a participantes que habían compartido habitación desde el inicio de la competencia y creó una nueva dinámica de convivencia dentro de la casa.

Cynthia Klitbo acusa discriminación La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo acusa discriminación tras los cambios de Aldo Rendón

Después del reacomodo, Cynthia Klitbo expresó su molestia frente a las cámaras y aseguró que se siente “superdiscriminada” por los comentarios relacionados con sus ronquidos.

La actriz dijo que prefería dormir en la salita de afuera para evitar molestar a sus compañeros. También señaló que no había conseguido su aparato para atender el problema y reclamó que dejaran de hablar de sus ronquidos.

No se preocupen, me voy a dormir en la salita de afuera. Ya, dejen de hablar de ronquidos, me siento superdiscriminada, no logré tener mi aparato y no voy a molestar a nadie.

El reclamo ocurre después de que los ronquidos de Cynthia ya habían provocado diferencias dentro de Ibiza. Por ello, el nuevo conflicto no aparece de manera aislada, sino que forma parte de una serie de situaciones relacionadas con la convivencia nocturna que ya habían provocado roces entre los habitantes.

Cynthia Klitbo acusa discriminación La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Por qué Cynthia Klitbo se sintió discriminada por sus ronquidos?

Para Cynthia, el problema no se limita a compartir una habitación con personas a quienes sus ronquidos pueden afectar. La actriz considera que las constantes referencias al tema la hacen sentir señalada dentro de la casa.

Durante la transmisión del programa, Ese Pérez, excompañero de habitación de la actriz, comentó: “El que se enoja pierde”, a lo que Cynthia respondió que sentía que era un tema recurrente y que le afectaba.

“No estén chingando, a mí me traen de bajada con eso”, expresó la actriz.

La situación adquiere mayor peso después del enfrentamiento que tuvo con Aldo días antes. En aquella discusión, ambos intercambiaron reclamos y posteriormente ofrecieron disculpas. Cynthia habló después con Gema Garoa sobre el conflicto y cuestionó la actitud de Aldo dentro del reality.

Ahora, con el cierre de Ibiza, ambos vuelven a quedar en el centro de una situación que puede modificar la convivencia. Cynthia permanece en Malibú, mientras Aldo se encuentra en Tulum, junto con Ese Pérez y Luis Chaparro.

Cynthia Klitbo explicó por qué ronca en La Casa de los Famosos México. Mezcalent

¿Qué sigue para Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México?

El reacomodo de las habitaciones abre una nueva etapa en la convivencia de los habitantes. Cynthia deberá adaptarse a Malibú después de abandonar el espacio que compartió durante buena parte de la competencia, mientras Aldo enfrentará las consecuencias de una decisión que también cambió su propio lugar dentro de la casa.

Más allá de la distribución de los dormitorios, el tema de los ronquidos volvió a mostrar las dificultades que implica compartir un espacio cerrado durante las 24 horas del día.

Para Cynthia, los comentarios dejaron de ser una simple diferencia entre compañeros y se convirtieron en una situación que, según sus propias palabras, la hizo sentirse discriminada.

Por ahora, la decisión de Aldo Rendón ya modificó la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026, mientras la reacción de Cynthia Klitbo mantiene la atención sobre uno de los temas que más tensión ha generado entre los habitantes.