¿Quiénes son Kid Rock, Brantley Gilbert, Gabby Barrett, músicos de concierto alterno del Super Bowl?

Mientras el Super Bowl LX se perfila, una vez más, como el evento deportivo más visto en Estados Unidos y uno de los espectáculos televisivos de mayor alcance global, alrededor del partido comienzan a tomar forma propuestas paralelas de entretenimiento. Para la edición programada en febrero de 2026, una de esas iniciativas es el llamado concierto alternativo de medio tiempo, un evento musical independiente que se realizará de manera simultánea al espectáculo oficial de la NFL.

El cartel de este show alterno está encabezado por Kid Rock, acompañado por Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. Se trata de cuatro artistas con trayectorias consolidadas dentro del country, el rock y sus cruces contemporáneos, reunidos en un evento que se presenta como una alternativa musical al halftime show oficial.

Un show paralelo al medio tiempo de la NFL

El concierto ha sido impulsado por Turning Point USA, organización que ha promovido el evento como una opción distinta al espectáculo oficial del medio tiempo del Super Bowl. El anuncio del cartel se dio a conocer semanas antes del partido y generó atención mediática por realizarse el mismo día y en paralelo a la transmisión principal de la NFL.

Aunque el concierto alternativo no forma parte de la programación oficial del Super Bowl ni es producido por la liga, su difusión se ha apoyado en plataformas digitales y redes sociales. La propuesta se presenta como un evento musical independiente, orientado a una audiencia específica durante la noche del partido, en contraste con el alcance masivo del halftime show oficial, que en esta edición estará protagonizado por Bad Bunny.

Bad Bunny, artista puertorriqueño que estará en el Super Bowl e domingo, también es objeto de momios para las apuestas. AFP

Kid Rock, el nombre central del cartel

El rostro más reconocido del concierto alternativo es Kid Rock, músico estadounidense cuya carrera se remonta a la década de los noventa. Nacido como Robert James Ritchie en Michigan, inició su trayectoria dentro del hip hop antes de consolidar un estilo híbrido que mezcla rock, country, rap y blues.

Su salto a la fama ocurrió con el álbum Devil Without a Cause (1998), que incluyó temas como “Bawitdaba” y “Cowboy”, piezas que se convirtieron en referentes de la radio y la televisión musical a finales de los noventa e inicios de los 2000. Desde entonces, Kid Rock ha lanzado más de una decena de discos de estudio, ha encabezado giras internacionales y se ha mantenido como una figura recurrente en grandes recintos y festivales de Estados Unidos.

Su presencia como acto principal del concierto alternativo concentra buena parte de la atención mediática y define el tono general del evento.

Kid Rock con el presidente de EU, Donald Trump Especial

Brantley Gilbert y el country rock moderno

Dentro del cartel, Brantley Gilbert representa una vertiente más reciente del country estadunidense, marcada por una fuerte influencia del rock sureño. Originario de Georgia, comenzó su carrera como compositor antes de ganar notoriedad como intérprete.

Su discografía incluye álbumes que han debutado en los primeros lugares de las listas de country de Billboard, con canciones como Country Must Be Country Wide y Bottoms Up. Además de su trabajo como solista, Gilbert ha escrito temas para otros artistas del género y ha participado en giras de gran escala, consolidándose como uno de los nombres habituales del country rock contemporáneo.

Brantley Gilbert Instagram

Lee Brice, una presencia constante en la radio country

Lee Brice es otro de los artistas con una trayectoria sostenida dentro del country mainstream. Nacido en Carolina del Sur, ha logrado múltiples sencillos número uno en las listas de Country Airplay desde mediados de los años 2000.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “A Woman Like You”, “Hard to Love” e “I Drive Your Truck”. Brice combina el rol de cantautor con el de intérprete, ya que también ha compuesto canciones para otros músicos del género. Su inclusión en el concierto alternativo refuerza la apuesta por voces ampliamente reconocidas por el público de radio country.

Lee Brice, una presencia constante en la radio country Especial

Gabby Barrett, la voz femenina del evento

El cartel se completa con Gabby Barrett, la artista más joven del grupo y la única mujer confirmada para el concierto alternativo. Barrett alcanzó notoriedad nacional tras obtener el tercer lugar en la temporada 16 de American Idol.

Su sencillo “I Hope” se convirtió en uno de los mayores éxitos del country reciente, con un cruce notable hacia el pop y presencia en listas internacionales. Desde entonces, ha lanzado álbumes de estudio y ha participado en giras junto a figuras consolidadas del género, consolidando su lugar dentro de la industria musical estadunidense.

Gabby Barrett Especial

Música y Super Bowl, una relación que va más allá del partido

Desde hace décadas, el Super Bowl ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una plataforma cultural de alcance global. El medio tiempo se ha transformado en una vitrina musical capaz de impulsar carreras y reunir audiencias masivas, mientras que eventos paralelos han ganado espacio como propuestas complementarias que buscan capitalizar la atención generada por el juego.