¿Traición? Tom Brady se niega a apoyar a los Patriots en el Super Bowl LX

El escenario está listo para el Super Bowl LX en San Francisco. Este domingo, los New England Patriots regresan al partido más importante de la temporada para enfrentar a los Seattle Seahawks, marcando el fin de una sequía y el inicio de una nueva era bajo el mando de Mike Vrabel.

Sin embargo, en medio de la fiebre del "Gran Juego", la figura más grande en la historia de la franquicia, Tom Brady, ha decidido vivir esta final desde una neutralidad que pocos esperaban, ahora como analista de televisión y accionista de Las Vegas Raiders.

A pesar de tener una estatua de seis toneladas recién inaugurada en Foxborough y seis anillos de campeonato con el equipo, el "GOAT" aclaró que para esta edición número 60, su corazón no vestirá los colores de Nueva Inglaterra.

“No tengo un favorito en esta pelea. Que gane el mejor equipo”, declaró Brady esta semana en el podcast Let’s Go!, sacudiendo la narrativa sentimental del Super Bowl. Para el exquarterback, este partido representa algo más que lealtades pasadas; es la consolidación de un cambio generacional.

“En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en Nueva Inglaterra y me alegro de que todos hayan aceptado el régimen de Mike Vrabel... Lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis ahí, pero los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos”, analizó Brady sobre el retorno de su exequipo a la cima de la NFL.

Conexiones cruzadas en el campo

El Super Bowl LX presenta un conflicto de intereses fascinante para Brady, quien ahora observa el juego desde el palco de propietario de los Las Vegas Raiders. Por un lado, su vínculo con el staff de los Patriots es innegable: “Josh McDaniels [coordinador ofensivo] ha sido un gran amigo mío también... y Mike Vrabel creo que simplemente ha hecho todo de la manera correcta”.

Pero por el otro lado del campo, el ataque de los Seahawks es comandado por Klint Kubiak, quien se perfila fuertemente para ser el próximo entrenador en jefe de los Raiders, el equipo que Brady ahora gestiona. Quizás por eso, su deseo para este domingo es puramente deportivo: “Solo quiero ver buen futbol. Quiero ver buenas jugadas, buenos lanzamientos, buena estrategia, buenas decisiones”.

Brady, quien ha pasado de jugador a leyenda y ahora a ejecutivo, cerró con una reflexión sobre su nuevo rol en este Super Bowl: “Ahora, en una fase diferente de mi vida... realmente quiero sentarme como fanático y disfrutar el momento”.