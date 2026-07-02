¿Quiénes son los invitados a la boda de Taylor Swift? Esta es la lista

¡Salvada del destino de Ophelia! Taylor Swift y Travis Kelce… La boda del año está por llegar y no solo por la historia de amor entre la estrella pop y el jugador de la NFL, sino por la lista de celebridades y deportistas que podrían acompañarlos en uno de los días más importantes de su vida.

Aunque la pareja no ha publicado una lista oficial de invitados, varios medios internacionales reportan nombres del círculo cercano de ambos, entre familiares, amigos, músicos, actores y figuras del deporte. Además, algunas celebridades han confirmado o insinuado que fueron invitadas al enlace.

De acuerdo con reportes de People, Elle, Entertainment Weekly y otros medios especializados, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reuniría a parte del círculo más íntimo de la cantante, así como a compañeros y amigos del ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

¿Quiénes están invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Entre los nombres que más se han mencionado se encuentran Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Sabrina Carpenter, Suki Waterhouse y las hermanas Haim, quienes forman parte del círculo cercano de Taylor Swift.

People publicó una lista de celebridades que han abordado directamente los rumores sobre su asistencia, mientras que Suki Waterhouse dijo a Variety que asistiría a la boda y que incluso esperaba inspirarse para su propio enlace con Robert Pattinson.

En el caso de Ed Sheeran, su nombre ha aparecido con fuerza debido a su larga amistad con Taylor Swift. De hecho, la cantante bromeó en una entrevista con Hits Radio sobre lo difícil que sería “mantenerlo alejado” si hubiera una presentación en su boda.

Familiares de Taylor Swift y Travis Kelce

¡Comencemos por los obvios, pero lo más importantes! Por parte de Taylor Swift, se espera la presencia de sus padres, Andrea y Scott Swift, así como de su hermano Austin Swift. La familia de la cantante forma parte de los asistentes esperados en las celebraciones previas.

Del lado de Travis Kelce, los nombres más importantes son sus padres, Donna y Ed Kelce, además de su hermano Jason Kelce y su cuñada Kylie Kelce. People también destacó que Jason estaría junto a Travis en su gran día, como ocurrió cuando Travis acompañó a su hermano en su boda de 2018.

Los padres de Taylor Swift Backgrid/The Grosby Group

Los invitados del mundo de la NFL

La boda también tendría presencia del mundo deportivo. Entre los nombres más mencionados están Patrick Mahomes y Brittany Mahomes, quienes han convivido frecuentemente con Taylor Swift y Travis Kelce desde que la relación de la pareja se volvió pública.

También se ha mencionado al entrenador Andy Reid y a jugadores cercanos a Travis Kelce. Se reportó que George Kittle, jugador de los San Francisco 49ers, confirmó haber sido invitado y reveló una de las reglas del evento: no llevar regalos.

Los compañeros de los Kansas City Chiefs estarían entre los invitados esperados, lo que reforzaría la presencia del círculo profesional de Kelce en la celebración.

Taylor, Travis, Patrick y Brittany Mahomes Media Punch/The Grosby Group

¡Redoble! Celebridades que ya fueron vistas en Nueva York

La expectativa aumentó después de que Entertainment Weekly reportara que las festividades de la boda ya estaban en marcha con una cena de ensayo en el Madison Square Garden. Según el medio, entre los asistentes vistos estuvieron Lena Dunham, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Adam Sandler, Erin Andrews y Greg Olsen.

Y claro, no podría faltar Selena Gomez, que hoy en sus historias se le vio luciendo unos millonarios aretes y que se espera sea una de las posibles damas de honor, aunque pues obviamente esto no sea confirmado.

También se espera que otros nombres cercanos a Taylor, como Zoë Kravitz, Ed Sheeran y las hermanas Haim, formen parte de las celebraciones.

¿Blake Lively y Ryan Reynolds irán a la boda?

¿Y Blake Lively y Ryan Reynolds asistirán? Durante años, ambos fueron considerados parte del círculo cercano de Taylor Swift; sin embargo, varios reportes han señalado que su presencia estaría en duda por una supuesta distancia con la cantante.

¿Harry Styles fue invitado?

Otro nombre que ha circulado es el de Harry Styles. Elle reportó que, aunque se ha hablado de una posible invitación, el cantante no asistiría debido a su gira musical. El medio también mencionó a Zoë Kravitz, actual pareja de Styles, como una de las figuras invitadas debido a su amistad con Taylor Swift.

La lista de invitados que más suena

Hasta ahora, estos son algunos de los nombres más mencionados en reportes internacionales:

Selena Gomez

Gigi Hadid

Zoë Kravitz

Ed Sheeran

Jack Antonoff

Sabrina Carpenter

Anya Taylor-Jonhson

Suki Waterhouse

Las hermanas Haim

Patrick Mahomes

Brittany Mahomes

Andy Reid

George Kittle

Jason Kelce

Kylie Kelce

Donna Kelce

Ed Kelce

Andrea Swift

Scott Swift

Austin Swift

Sin embargo, al tratarse de una boda privada, la lista completa podría no conocerse hasta que los propios invitados compartan imágenes o que nuevos reportes confirmen quiénes asistieron.

Una boda entre música, futbol americano y cultura pop

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo reúne a dos figuras famosas. También cruza dos mundos que han seguido de cerca su relación: el de la música pop y el de la NFL.

Desde que comenzaron su romance, Taylor Swift se volvió una presencia habitual en partidos de los Kansas City Chiefs, mientras Travis Kelce pasó de ser una estrella deportiva a formar parte de una de las historias de amor más mediáticas de la cultura pop reciente.

Por eso, cada detalle de su boda —desde el lugar hasta los invitados— se ha convertido en tendencia antes de que la pareja diga públicamente una sola palabra sobre la lista oficial.

bgpa