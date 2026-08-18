Jorge Ortiz de Pinedo rompe el silencio sobre la salud de Verónica Castro

El destacado actor Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre la salud de Verónica Castro, luego de que la actriz asistió a la graduación de la preparatoria de su hijo Cristian utilizando oxígeno.

La imagen de Verónica Castro con oxígeno por supuesto que causó inquietud entre sus seguidores, quienes inmediatamente cuestionaron si la actriz se encontraba sana o por qué se le había visto de esa forma.

Pese a que la protagonista de telenovelas como ‘Los ricos también lloran’ y ‘Rosa salvaje’ no ha dado una explicación sobre el uso de oxígeno, hay varios allegados que están opinando al respecto.

Jorgen Ortiz de Pinedo habla sobre la salud de Verónica Castro

Jorgen Ortiz de Pinedo habla sobre la salud de Verónica Castro Edgar Negrete Lira

En entrevista con la prensa, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que ya se puso en contacto con Verónica y que incluso le recomendó a algunos médicos.

Ya me contacté con ella, ya le recomendé a mis médicos y ojalá y quiera tomar esta terapia”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que lo que tiene la actriz no es lo mismo que su padecimiento, pero tal vez la puedan ayudar sus especialistas.

No es lo mismo lo que ella tiene que lo que yo tengo, pero le puede servir”, agregó.

De acuerdo con el también comediante, sus neumólogos en Monterrey fueron quienes le preguntaron por la salud de Verónica Castro y entonces fue cuando les comentó que ya los había recomendado con ella.

Según Ortiz de Pinedo, la terapia que toma se relaciona con diversos padecimientos respiratorios, que puedo ayudar incluso a las personas que tuvieron Covid-19.

En tanto, afirmó que es especialmente útil para aquellas personas que tienen padecimientos más serios como ‘EPOC’ y ‘fibrosis’, aunque eso no significa que Verónica Castro tenga alguno de esos diagnósticos.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

Jorgen Ortiz de Pinedo habla sobre la salud de Verónica Castro Camila Ayala Benabib

Allegados a la destacada actriz aclararon, después de su aparición con oxígeno, que se trató de algo preventivo y que no era algo de cuidado. Sin embargo, su hijo Cristian Castro sorprendió con su respuesta al ser cuestionado sobre la salud de su mamá.

La declaración de Cristian Castro llamó la atención porque dijo que desconocía lo que le pasaba a Verónica y que también estaba sorprendido porque llegó con oxígeno a su graduación.

No sé qué onda. La verdad que me sacó de onda me sacó de onda mi mamá, pues no sé, pero me sacó de onda”, dijo el cantante como primera respuesta.

En tanto, dijo esperar que se encontrara bien de salud:

Hizo muy buen discurso, le agradezco mucho, pero la verdad que me gustaría mucho ver qué sucede porque según yo estaba todo bien, espero que no sea nada grave, ¿no?”.

Antecedentes médicos de la actriz

Aunque por ahora Verónica reserva la información sobre su última aparición con oxígeno, cabe recordar que el dispositivo puede estar relacionado con sus antecedentes médicos.

En 2004, la actriz sufrió una caída de un elefante durante una transmisión de Big Brother VIP. El accidente le provocó lesiones severas en la columna y el cuello, por las que ha requerido cirugías y procesos constantes de rehabilitación.

La actriz explicó que, desde aquel incidente, enfrenta dolores crónicos en las extremidades y dificultades para moverse. En distintas ocasiones ha tenido que ser hospitalizada de manera preventiva para someterse a terapias físicas y procesos de rehabilitación intensiva.

En tanto, el uso de dispositivos de apoyo, como la silla de ruedas y el tanque de oxígeno, se ha vuelto cada vez más habitual durante sus apariciones públicas.

Además de la lesión en la columna, la actriz también enfrenta problemas bronquiales.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo utiliza oxígeno suplementario debido a los problemas respiratorios que enfrenta a consecuencia de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y del daño que sus pulmones han sufrido a lo largo de los años.

El actor ha enfrentado cáncer de pulmón en dos ocasiones y, como parte de sus tratamientos, tuvo que someterse a cirugías en las que le retiraron el lóbulo superior del pulmón izquierdo y posteriormente el lóbulo medio del pulmón derecho. Por ello, actualmente cuenta con una capacidad pulmonar reducida, situación que se suma a los efectos de la EPOC.

Debido a estas condiciones, necesita apoyo de oxígeno para respirar con mayor facilidad, sobre todo cuando realiza actividades que requieren esfuerzo. Ortiz de Pinedo también ha explicado que vivir en la Ciudad de México, debido a su altura sobre el nivel del mar, puede dificultarle aún más la respiración, por lo que en distintas ocasiones ha buscado pasar temporadas en lugares de menor altitud, como Acapulco y Miami.

Además de sus problemas respiratorios, el actor ha informado que padece diabetes.