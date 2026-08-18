¿Quién era Mathilde Favier, figura clave de Dior y amiga de Jisoo de BLACKPINK que falleció en un trágico accidente?

El mundo de la moda y el cine francés está de luto por la inesperada muerte de Mathilde Favier, una de las figuras más influyentes detrás de las relaciones públicas de Dior. La ejecutiva, de 57 años, falleció junto a su esposo, el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, en un accidente automovilístico ocurrido en Francia.

Así fue el trágico accidente en el que murió Mathilde Favier

La noticia fue confirmada este martes 18 de agosto, luego de que la pareja perdiera la vida la tarde del lunes en las inmediaciones de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres, al oeste del país.

La ejecutiva de Dior falleció junto a su esposo, el productor de cine Nicolas Altmayer, tras un accidente ocurrido en Airvault. IG mathildefavier

De acuerdo con las primeras investigaciones citadas por la fiscalía de Niort, el automóvil en el que viajaban colisionó de frente con un camión cuando realizaba una maniobra de adelantamiento.

El conductor del vehículo pesado resultó ileso, mientras que las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Quién era Mathilde Favier?

Aunque su rostro no era tan conocido como el de las celebridades que acompañaba, Favier ocupaba un lugar privilegiado dentro de la industria de la moda. Durante 13 años estuvo al frente de las relaciones con celebridades de Christian Dior Couture, convirtiéndose en uno de los principales puentes entre la maison francesa y figuras internacionales.

Favier construyó durante más de una década importantes vínculos entre Dior y las celebridades más influyentes del mundo. IG dior

Su trabajo iba mucho más allá de organizar eventos. Favier construyó relaciones con actrices, cantantes, modelos, diseñadores y personalidades de distintas industrias, vínculos que ayudaron a consolidar la presencia de Dior en alfombras rojas, semanas de la moda y acontecimientos culturales.

En un perfil publicado por El País en 2024 fue descrita como una mujer con una de las agendas más importantes de París, una referencia que resumía su enorme red de contactos y su capacidad para conectar a personas.

Antes de llegar a Dior, Favier trabajó en Prada y en la revista Glamour. Su acercamiento a la moda comenzó desde muy joven y estuvo marcado por su familia: era hermanastra de Victoire de Castellane, directora creativa de joyería de Dior, y ambas tuvieron contacto con el mundo de la moda a través de su tío Gilles Dufour, quien trabajó junto a Karl Lagerfeld.

Antes de convertirse en una figura esencial de Dior, Favier trabajó en Prada y en la revista Glamour. IG dior

¿Qué relación tenía Mathilde Favier con Jisoo de BLACKPINK?

Entre las numerosas figuras con las que Favier estableció una relación cercana se encontraba Jisoo, integrante de BLACKPINK y embajadora global de Dior.

Jisoo de BLACKPINK mantenía una cercana relación con Mathilde Favier. IG mathildefavier

La ejecutiva acompañó en numerosas ocasiones a la cantante surcoreana durante sus apariciones relacionadas con la maison. Una de las escenas más recordadas ocurrió durante el desfile de Dior Couture Primavera-Verano 2023 en París, cuando Favier escoltó a Jisoo hacia el evento y bromeó con ella diciéndole que era “la más famosa”.

Jisoo despide a Mathilde Favier con un emotivo mensaje

Con el paso de los años, su relación trascendió el ámbito profesional. Tras conocer la noticia de su muerte, Jisoo compartió un emotivo homenaje en el que recordó los momentos que ambas vivieron y agradeció especialmente el cariño que Favier le mostró.

La cantante utilizó sus redes para dedicarle un emotivo mensaje tras conocer su muerte. IG sooyaaa__

La cantante aseguró que la ejecutiva consiguió que París se sintiera como un hogar para ella y recordó celebraciones de cumpleaños, encuentros familiares y otros momentos que compartieron.

Te extrañaré profundamente”, expresó Jisoo en su despedida, dejando claro que la relación entre ambas había adquirido una dimensión personal.

¿Quién era Nicolas Altmayer?

La tragedia también representa un duro golpe para la industria cinematográfica. Nicolas Altmayer, esposo de Favier, tenía 61 años y era uno de los productores más reconocidos del cine francés.

La muerte de Mathilde Favier también representa una pérdida para el cine francés debido al fallecimiento de su esposo Nicolas Altmayer. IG mathildefavier

Junto a su hermano Éric dirigía Mandarin et Compagnie, productora detrás de películas como OSS 117 y Brice de Nice, además de otros proyectos destacados.

Dior lamentó profundamente la muerte de Favier. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, la recordó como una profesional extraordinaria y, sobre todo, como una amiga leal.

La ejecutiva también destacó su alegría, talento, optimismo y compromiso con la maison. Con su partida, Dior pierde a una de las mujeres que durante años trabajó detrás de escena para acercar la alta costura a algunas de las personalidades más importantes del mundo.