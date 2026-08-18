Murió Juan Tamariz: El legendario mago español fallece a los 83 años

El reconocido mago español Juan Tamariz murió este martes 18 de agosto a los 83 años de edad. El deceso ocurrió en las instalaciones del Hospital Clínico San Carlos en la ciudad de Madrid. La ilusionista Ana Tamariz, hija del artista, confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial.

El gremio del entretenimiento despide a uno de los grandes referentes mundiales del ilusionismo contemporáneo. El icónico presentador redefinió las reglas de la cartomagia y perfeccionó el análisis psicológico de los espectadores. Su técnica transformó simples objetos cotidianos en verdaderas ventanas hacia hechos aparentemente imposibles.

Juan Tamariz en su tributo de 30 años. AFP

El carisma del prestidigitador rompió la frialdad de los estudios de grabación para interactuar directamente con los televidentes. Su método de trabajo combinó las matemáticas exactas de la baraja con una narrativa llena de comedia física. Los expertos coinciden al afirmar que su mayor genialidad residió en ocultar una disciplina rigurosa bajo una aparente improvisación cómica.

De las Ciencias Físicas al estrellato mundial en la magia

El artista nació en Madrid en 1942 y descubrió su vocación durante su juventud temprana. Ingresó a la carrera de Ciencias Físicas y pisó las aulas de la Escuela Oficial de Cine antes de entregarse a los escenarios. Su talento natural lo llevó a la Sociedad Española de Ilusionismo cuando apenas celebraba sus 18 años.

El reconocimiento global llegó definitivamente en 1973 durante una competencia histórica para la disciplina. El joven ejecutante ganó el Primer Premio Mundial de Cartomagia en el Congreso Mundial de Magia con sede en París. Los críticos bautizaron su rutina como el "número de París", hazaña que lo colocó inmediatamente entre las leyendas del ilusionismo.

Juan Tamariz se especializaba en cartomagia. AFP

La televisión catapultó su imagen hacia millones de hogares hispanohablantes desde la década de los sesenta. Programas como Un, dos, tres… responda otra vez, Tiempo de magia y Magia Potagia cimentaron su fama mediática. El público memorizó su característica chistera, su cabello alborotado y el clásico violín imaginario que tocaba al finalizar cada acto.

Una vida entera dedicada a la enseñanza del ilusionismo

Su prestigio dentro de la comunidad mágica superó ampliamente sus masivos triunfos en la pantalla chica. El madrileño aprendió directamente de gigantes como Dai Vernon y participó en la fundación de la Escuela Mágica de Madrid. Las autoridades correspondientes en Estados Unidos lo nombraron Mago del Año en 1993 por sus invaluables aportaciones al gremio.

Juan Tamariz en una presentación en Madrid. AFP

El gobierno español reconoció su imponente trayectoria artística al entregarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El ejecutante recorrió docenas de países para impartir conferencias magistrales ante especialistas de múltiples áreas. Su filosofía de trabajo priorizaba la conexión emocional con el espectador por encima de la perfección técnica del truco.

La Gran Escuela de Magia Ana Tamariz resguarda actualmente todo el conocimiento del mítico prestidigitador ibérico. Las nuevas generaciones de ilusionistas estudian diariamente sus densos apuntes sobre la manipulación mental y la dinámica escénica. El gran maestro cierra el telón definitivamente y deja una huella imborrable en la memoria del entretenimiento internacional.