Lisa Kudrow volvió a ver Friends por primera vez desde el final y su revelación sobre Matthew Perry conmueve a todos

A más de dos décadas del final de Friends, Lisa Kudrow volvió a encontrarse con una historia que marcó su vida y su carrera. La actriz, quien interpretó durante diez temporadas a la entrañable Phoebe Buffay, reveló que recientemente comenzó a ver nuevamente algunos episodios de la serie, una experiencia que adquirió un significado especial tras la muerte de Matthew Perry.

Así fue el emotivo reencuentro de Lisa Kudrow con Friends

En una conversación con The Hollywood Reporter, Kudrow contó que decidió recurrir a la sitcom como una forma de entretenimiento antes de dormir.

La actriz recordó a Matthew Perry mientras se reencontraba con la serie que marcó su carrera. IG friends

La actriz explicó que suele elegir comedias por las noches porque simplemente quiere terminar el día con una sonrisa. Así, los capítulos de Friends se convirtieron nuevamente en una fuente de risas y también en una manera inesperada de reencontrarse con una etapa fundamental de su vida.

Lisa Kudrow revela qué sintió al volver a ver Friends después de 20 años

Lo curioso es que Kudrow aseguró que gran parte del material le resultó prácticamente nuevo. Durante la emisión original, acostumbraba concentrarse principalmente en las escenas en las que aparecía Phoebe, por lo que al volver a mirar la producción pudo descubrir momentos protagonizados por sus compañeros que prácticamente no recordaba.

Kudrow confesó que muchas escenas de Friends le parecieron nuevas al volver a verlas. IMDb

La experiencia también la llevó a conversar con David Schwimmer, quien interpretó a Ross Geller. Kudrow relató que ambos hablaron sobre lo divertida que continúa siendo la serie y sobre el talento que reunía aquel elenco.

Incluso aprovechó para disculparse por una declaración que había hecho anteriormente durante una entrevista con Jimmy Fallon, en la que calificó a Ross como un pésimo novio. Según contó, Schwimmer recibió el comentario con humor y le aseguró que no había ningún problema.

La confesión de Lisa Kudrow sobre Matthew Perry que conmueve a los fans

Pero este nuevo acercamiento a Friends inevitablemente está ligado al recuerdo de Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023. El actor interpretaba a Chandler Bing y su partida dejó una profunda huella tanto entre sus compañeros como entre los millones de espectadores que crecieron con la serie.

Tras la muerte de Matthew Perry, Kudrow encontró en la serie una fuente de risas y consuelo. IMDb

Para Kudrow, volver a mirar aquellos capítulos después de tantos años significó también observar desde otra perspectiva el trabajo de un grupo que se convirtió en uno de los elencos más queridos de la televisión.

Para Kudrow, volver a ver a Phoebe, Chandler, Ross, Rachel, Monica y Joey tantos años después no solo significa recordar una serie: también es reencontrarse con una etapa irrepetible y con compañeros que dejaron una huella permanente en su vida.

Lisa Kudrow revela que audicionó primero para el papel de Rachel

La historia de Kudrow con Friends pudo haber sido completamente diferente. Durante las audiciones, la actriz inicialmente mostró interés por interpretar a Rachel Green, personaje que finalmente quedó en manos de Jennifer Aniston.

Lisa Kudrow recordó que originalmente había considerado interpretar a Rachel antes de quedarse con Phoebe. IMDb

Kudrow explicó que pensaba que podía aportar humor a Rachel, pero sus representantes le hicieron saber que los productores tenían dificultades para encontrar a la actriz adecuada para Phoebe.

Finalmente, aquella oportunidad terminó definiendo una de las interpretaciones más reconocibles de su trayectoria. Aunque antes de alcanzar el éxito, Kudrow también tuvo que enfrentarse a los estándares físicos de Hollywood.

La estrella de Friends habló sobre los obstáculos que enfrentó al comenzar su carrera en Hollywood. IG friends

La actriz recordó que durante sus primeras audiciones recibió comentarios relacionados con su apariencia y reconoció que no encajaba en el estereotipo de protagonista femenina que predominaba entonces en las comedias.

Lejos de verlo como una limitación, esa diferencia terminó convirtiéndose en parte de su identidad artística. Phoebe le permitió demostrar que una protagonista podía ser excéntrica, impredecible y profundamente divertida sin responder al molde tradicional de la televisión.