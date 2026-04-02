Miss Universe México 2026: Ellas son las candidatas del certamen

El proceso rumbo a Miss Universe México 2026 ya está en marcha y, poco a poco, comienzan a revelarse los perfiles de las candidatas que buscarán la corona.

Con historias que van desde el deporte y la docencia hasta el trabajo social y el emprendimiento, cada aspirante llega con un enfoque distinto sobre lo que significa participar en este tipo de certámenes.

A medida que se anuncian nuevas representantes, la lista se amplía y permite ver una constante: no se trata solo de imagen, sino de preparación, objetivos claros y trayectorias personales que marcan el rumbo de la competencia.

Lista de Miss Universe México 2026

Moneth Chio, representante de Sonora

Desde el inicio, Moneth Chio dejó ver que su participación en Miss Universe México 2026 no es casual. Representar a Sonora, dijo, es algo que nunca imaginó, especialmente al compartir escenario con otras candidatas que considera altamente preparadas.

Lejos de ocultar la presión, reconoció que existe cierta intimidación al ver el nivel de la competencia, pero también dejó claro que todas comparten un mismo objetivo: avanzar y demostrar de qué son capaces.

Uno de los momentos que más resonó fue su mensaje sobre la confianza personal.

“El universo existe dentro de cada uno de nosotros”, expresó, en una reflexión que conectó con la idea de que los sueños no dependen únicamente de factores externos.

En su intervención, también habló de la importancia de no permitir que la opinión ajena modifique el camino propio. Para ella, mantener la esencia es clave dentro y fuera del certamen, especialmente en una plataforma donde la exposición es constante.

Candidata de Miss Universe México 2026 de Sonora IG missuniverse.mexico

Zayda Ríos, representante de Morelos

Por su parte, Zayda Ríos, representante de Morelos, mostró un perfil distinto, pero igualmente alineado con el tipo de participantes que busca actualmente Miss Universe México. Su formación en Ciencias de la Comunicación y su interés por la cocina marcan una combinación poco común dentro del certamen.

Actualmente en proceso de formación como chef, explicó que su pasión por la gastronomía surgió hace algunos años, lo que la llevó a replantear su camino profesional. Este giro también forma parte de la narrativa que presenta dentro de la competencia.

Zayda reconoció que formar parte del concurso era un objetivo personal desde hace tiempo, aunque todavía le cuesta asimilar que ya está dentro. En su mensaje, hizo énfasis en la importancia de no limitarse por estereotipos o expectativas externas.

“Seamos auténticas”, dijo, al explicar que la diferencia entre candidatas no está solo en la preparación, sino en la capacidad de mostrarse tal cual son.

Candidata de Miss Universe México 2026 de Morelos IG missuniverse.mexico

Diana Marín Sandoval, representante de Aguascalientes

Entre las incorporaciones más recientes a Miss Universe México 2026 se encuentra Diana Marín Sandoval, representante de Aguascalientes. Su perfil combina dos mundos, la enseñanza y el modelaje.

Con cerca de una década como maestra de inglés y estudios en diseño de moda, su camino ha estado ligado tanto a la formación académica como a la industria de la imagen. Sin embargo, su participación en el certamen responde a una etapa personal más profunda.

Diana asegura que llega en un momento de estabilidad emocional, algo que considera clave para enfrentar este reto. Su discurso gira en torno a la constancia y la importancia de no detenerse ante los rechazos.

“Así haya mil ‘no’, si la espinita está en tu corazón es porque realmente lo puedes lograr”, comparte como parte del mensaje que busca proyectar.

Candidata oficial de Aguascalientes para Miss Universe México 2026 IG missuniverse.mexico

Isela Hernández, representante de Durango

Desde Durango, Isela Hernández se suma con un perfil multifacético dentro de Miss Universe México 2026. Su formación incluye comunicación, nutrición y cosmetología, además de su trabajo como creadora de contenido y maquillista.

Para ella, el certamen representa la suma de distintas etapas de su vida. Su discurso está enfocado en la disciplina y la constancia, elementos que considera fundamentales para alcanzar cualquier meta.

También destaca su identidad regional, al presentarse como parte de la Comarca Lagunera, una comunidad que describe por su cercanía y apoyo mutuo.

“No hay alguien más aferrado a este sueño que yo”, afirma, dejando claro el nivel de compromiso con el que participa.

Candidata oficial de Durango para Miss Universe México 2026. IG missuniverse.mexico

Estefany Luna, representante de Oaxaca

La representante de Oaxaca, Estefany Luna, ha llamado la atención por su enfoque en el trabajo social. Su participación en Miss Universe México 2026 busca ampliar la conversación sobre el papel de la mujer en su estado.

Actualmente combina proyectos personales con una fundación enfocada en apoyar a niños y adultos mayores, dos sectores que considera prioritarios.

Su objetivo dentro del certamen es visibilizar estos temas y reforzar una narrativa que vaya más allá de los estereotipos culturales.

Candidata oficial de Oaxaca para Miss Universe México 2026 IG missuniverse.mexico

Ale Juarico, representante de Puebla

Por Puebla, Ale Juarico representa una historia de cambio de rumbo. Aunque su formación está en Administración Turística, decidió apostar por el modelaje como su principal camino profesional.

Durante su presentación, habló del proceso que implicó tomar esa decisión y cómo el confiar en sí misma fue determinante.

Dentro de Miss Universe México 2026, su mensaje se centra en la importancia de creer en las propias capacidades, independientemente del contexto.

Candidata oficial de Puebla para Miss Universe México 2026 IG missuniverse.mexico

Carla Osorio, representante de Yucatán

En el caso de Carla Osorio, representante de Yucatán, su perfil está marcado por el deporte. Su experiencia en el atletismo ha definido su disciplina y su forma de enfrentar los retos.

Ha participado en competencias internacionales, lo que le ha permitido trasladar esa preparación al escenario del certamen.

Además, estudia enfermería y tiene como meta abrir una clínica enfocada en la prevención de enfermedades, integrando su vocación profesional con su desarrollo personal.

Candidata oficial de Yucatán para Miss Universe México 2026 IG missuniverse.mexico

María Cepeda, representante de Colima

Finalmente, María Cepeda, representante de Colima, ha enfocado su participación en el crecimiento personal. Actualmente estudia Publicidad y Relaciones Públicas, además de dedicarse al modelaje.

Durante su presentación, reconoció los retos emocionales que implica exponerse en un certamen de este nivel, incluyendo los nervios y las inseguridades.

Para ella, Miss Universe México 2026 es una oportunidad para trabajar en esos aspectos y avanzar en su desarrollo, independientemente del resultado.

También destacó el papel de su familia, señalando que busca convertirse en un ejemplo cercano para sus hermanos.

Candidata oficial de Colima para Miss Universe México 2026 IG missuniverse.mexico

La lista se está dando a conocer poco a poco en el programa Sale el Sol, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de las próximas revelaciones.

¿Cuándo se realiza Miss Universe México?

El certamen de Miss Universe México suele llevarse a cabo una vez al año, generalmente en el segundo semestre, aunque la fecha exacta puede variar dependiendo de la organización y la agenda internacional del concurso.

En los meses previos, se realiza la selección de candidatas estatales, quienes participan en distintas etapas de preparación, concentración y evaluaciones.

Este proceso puede extenderse durante varias semanas e incluye actividades como pasarelas, entrevistas y retos enfocados en habilidades de comunicación y presencia escénica.

La ganadora obtiene el título nacional y el derecho de representar a México en el certamen internacional de Miss Universe, que también cambia de sede y fecha cada año.

Hasta el momento NO se ha revelado la fecha en que se llevará a cabo la premiación del certamen.