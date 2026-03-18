Ex Miss Universo revela supuesta infidelidad de su pareja con Ricky Martin 

La polémica está servida en el mundo del espectáculo. La modelo e influencer colombiana Kelly Reales ha sacudido las redes sociales tras revelar una historia de desamor que involucra a una de las estrellas más queridas de la música latina: Ricky Martin.

Kelly Reales revela como descubrió la infidelidad de su novio Max Barz

Kelly Lucía Reales Coneo, originaria de Cartagena, no solo es conocida por su presencia en redes sociales, sino también por su paso en concursos de belleza, donde destacó como representante de Bolívar en Miss Universe Colombia 2024.

La historia se volvió viral por la inusual forma en que descubrió la infidelidad. IG ricky_martin/ max_barz / kellyreales22

Su carisma y belleza la posicionaron como una de las favoritas del público, pero ahora su nombre acapara titulares por una razón muy distinta. Durante su participación en el reality El Desorden de Marko, grabado en Miami en marzo de 2026, la influencer decidió contar sin filtros cómo descubrió la supuesta infidelidad de su entonces pareja, el modelo Max Barz.

Lo que parecía una historia más de ruptura amorosa tomó un giro inesperado cuando mencionó que el “tercero en discordia” sería nada menos que Ricky Martin.

Ricky Martin es parte de un triángulo amoroso

Lo más sorprendente no fue solo el nombre involucrado, sino la manera en la que Kelly descubrió todo. Según relató, fue su mejor amigo quien notó un detalle peculiar en redes sociales: una fotografía publicada por el cantante en la que aparecían unos pies con unas chanclas muy características. Ese pequeño detalle encendió las alarmas.

Unas simples chanclas fueron la pista clave que destapó todo. IG ricky_martin

Intrigada, Kelly decidió guardar la información hasta poder confirmarla por sí misma. Días después, durante un viaje a Tailandia con su pareja, encontró la respuesta que no esperaba.

Al pedirle prestadas unas chanclas a Max, él accedió sin problema, pero al verlas, ella reconoció inmediatamente que eran las mismas que aparecían en la imagen publicada por Ricky Martin.

Ese momento fue clave. Para la modelo, la coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Aunque Max Barz negó cualquier tipo de relación más allá de una amistad con el cantante, Kelly aseguró que ya existían rumores previos en redes sociales que los vinculaban sentimentalmente, los cuales en su momento decidió no creer.

Pensé que eran solo chismes”, confesó. Sin embargo, tras lo ocurrido, decidió enfrentar a su pareja.

Max Barz negó los hechos, asegurando que solo tenía amistad con el cantante. IG max_barz / kellyreales22

A pesar de sus explicaciones, la colombiana optó por terminar la relación. Su decisión fue firme: no estaba dispuesta a continuar en una relación rodeada de dudas.

¿Ricky Martin salió con Max Barz?

La situación se intensificó cuando, poco después de la ruptura, Max Barz publicó una fotografía junto a Ricky Martin, lo que para Kelly fue la confirmación definitiva de sus sospechas. Este gesto avivó aún más las especulaciones y convirtió la historia en tendencia en plataformas como TikTok y X.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones oficiales. IG max_barz

Cabe recordar que la vida sentimental de Ricky Martin ha estado bajo el ojo público en los últimos años, especialmente tras su separación del artista Jwan Yosef en 2023, con quien compartió varios años de relación y dos hijos en común. Desde entonces, cualquier rumor sobre su vida privada genera gran interés mediático.

Hasta ahora, ni el cantante ni Max Barz han hecho declaraciones al respecto, manteniendo silencio frente a la controversia. Mientras tanto, Kelly Reales ha sido clara en su postura: prefirió alejarse y priorizar su bienestar emocional.

La historia ha generado conversación por lo inesperado del caso, y por el detalle aparentemente insignificante que terminó revelando una situación compleja.