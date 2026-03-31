¿Fin de la pesadilla? Jamaica deja el hospital tras su fuerte caída en Miss Universe 

Luego de cuatro meses de preocupación, la representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, ha sido dada de alta tras sufrir una grave caída durante la competencia preliminar. Aunque su recuperación continúa, su evolución marca un paso importante en una de las historias más impactantes del certamen.

Un accidente que conmocionó al certamen internacional

La edición 2025 de Miss Universe quedó marcada por un momento de tensión que dio la vuelta al mundo. Durante la competencia preliminar en Tailandia, la participante jamaicana Gabrielle Henry protagonizó un accidente que encendió las alarmas tanto en el recinto como entre millones de espectadores que seguían la transmisión.

El incidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando la modelo desfilaba en la categoría de traje de gala. En cuestión de segundos, y sin percatarse del límite del escenario, perdió el equilibrio y cayó directamente hacia la zona del público. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una ola de preocupación y mensajes de apoyo.

Lo que inicialmente parecía una caída aparatosa terminó siendo mucho más grave. Reportes médicos confirmaron que la joven sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida de conocimiento, fracturas y múltiples lesiones faciales, lo que obligó a su hospitalización inmediata.

Cuatro meses de lucha: el camino hacia la recuperación

Tras el accidente, el estado de salud de Gabrielle Henry se mantuvo bajo estricta supervisión médica. Durante semanas, la información fue limitada, lo que incrementó la incertidumbre sobre su evolución. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir señales alentadoras.

Ahora, a cuatro meses del incidente, los organizadores del certamen Miss Universe Jamaica, Mark McDermoth y Karl Williams, confirmaron que la modelo ha sido dada de alta del hospital.

De acuerdo con el comunicado difundido a medios internacionales, la joven ya se encuentra en casa, donde continuará su proceso de recuperación con el apoyo de su equipo médico. Aunque la noticia ha sido recibida con entusiasmo, también deja claro que su rehabilitación aún no ha concluido.

Sin apariciones públicas: prioridad total a su salud

Pese a su mejoría, Gabrielle Henry no retomará de inmediato sus compromisos como reina de belleza. Los organizadores señalaron que, por ahora, no tiene programadas entrevistas ni apariciones oficiales, ya que su prioridad absoluta es recuperar completamente su salud.

Este anuncio refuerza la gravedad del accidente y la importancia de respetar los tiempos médicos, especialmente después de una lesión neurológica como la que sufrió.

Hasta el momento, la también especialista en oftalmología no ha emitido nuevas declaraciones tras su salida del hospital, manteniendo un perfil discreto mientras avanza en su proceso de sanación.

Miss Jamaica es dada de alta

Un mensaje de fe y gratitud que conmovió a sus seguidores

Aunque ha sido reservada en sus apariciones, Gabrielle Henry rompió el silencio en diciembre de 2025 con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. En él, dejó ver una faceta más íntima y reflexiva tras el difícil episodio que cambió su vida.

Lejos de centrarse en el accidente, la joven habló sobre la importancia de la fe, la paciencia y el apoyo emocional recibido durante los momentos más complicados. También destacó el papel fundamental de su familia, amigos y seguidores, quienes se mantuvieron presentes incluso en los instantes más duros.

Asimismo, dedicó palabras especiales al equipo médico que la atendió tanto en Tailandia como en su regreso a Jamaica, reconociendo que su labor fue clave para estabilizarla y acompañarla en un proceso que implicó no solo retos físicos, sino también emocionales.

Un caso que reabre el debate sobre la seguridad en escenarios

El accidente de Miss Jamaica no solo impactó por la gravedad de las lesiones, sino que también reavivó la conversación sobre las condiciones de seguridad en eventos de gran escala como Miss Universe 2025.

La cercanía del público con el escenario, la iluminación y la falta de barreras visibles fueron algunos de los factores señalados por usuarios en redes sociales tras la difusión del video. Aunque no se han anunciado cambios oficiales, el incidente dejó una huella en la percepción del público sobre este tipo de espectáculos.

Un paso adelante, pero no el final del camino

La salida del hospital de Gabrielle Henry representa, sin duda, un avance significativo en su recuperación. Sin embargo, su historia aún no llega a su final. El proceso de rehabilitación continúa y, con él, la esperanza de que pronto pueda retomar su vida profesional y personal.

Por ahora, su caso queda como uno de los momentos más impactantes en la historia reciente de Miss Universo y como un recordatorio de la fragilidad detrás del glamour.

Mientras tanto, seguidores de todo el mundo permanecen atentos a su evolución, celebrando cada pequeño logro en lo que ha sido, hasta ahora, una batalla por la vida y la recuperación.

AAAT*