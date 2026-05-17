Los Jonas Brothers dieron un show muy mexicano en Tecate Emblema y así se puso 

Pueden pasar los años, pero el sentimiento no cambia, y una vez Jonatic, siempre Jonatic.

En el 2006 las fans de los Jonas eran las más gritonas, y lo siguen siendo en 2026; muchos de los novios o parejas que las acompañaban en la noche del sábado pueden confirmarlo. Sus caras, del mismo Nick, lo decían: el griterío después de Love Me to Heaven tenía asombrado al menor de los hermanos, quien se reía incrédulo de lo que veía y escuchaba.

Y aunque en casi todos los asistentes se notaba que eran fans de hueso colorado desde su época de oro cuando eran chicos Disney —pues muchas de ellas vestían camisetas que comentaban habían comprado en sus primeros conciertos por allá de 2008—, coreaban tan fuerte las rolas más recientes como Only Human o Vacation Eyes, así como los clásicos que no podían faltar como S.O.S. o Play My Music.

Uno de los momentos más icónicos fue cuando Joe cedió el micrófono a Alissa, una chica colombiana del público que llevaba un cartel con tres opciones de telenovelas icónicas, dos mexicanas y una colombiana: Teresa, Pasión de Gavilanes y Yo soy Betty, la fea. Cada una tenía escondida detrás una canción. Joe eligió Teresa y la canción fue Video Girl.

Así de lleno estaba el escenario del festival Ocesa

“Estamos aquí 20 años después y se siente mucho amor. Te amo mucho, México, siempre es un honor estar aquí de regreso tocando en un festival como este”, expresó Nick Jonas.

Y sí fue como demostró su amor al país y además portaba un paliacate con motivos mexicanos. Los otros dos hermanos también decidieron portar prendas alusivas: Joe, una playera verde retro sport de México y Kevin, una chamarra blanca con un escudo de México.

Actualmente los Jonas Brothers están consolidados como banda, pero no hay que olvidar que Nick y Joe han tenido sus carreras también como solistas y Kevin apenas está arrancando en ese ámbito; incluso el jueves pasado estrenó su sencillo Little Things. Así que cada hermano tuvo su espacio como solista en el concierto. Nick cantó Chains y Jealous; Joe, See No More y Cake by the Ocean, y Kevin cantó por primera vez en México Changing.

El trío de Jersey andaba muy complaciente con sus fans, tanto que incluso cantaron un poco en español con su tema Runaway, donde comparten créditos con Daddy Yankee, Sebastián Yatra y Natti Natasha. También Joe se bajó a cantar con los fans en Backwards, donde se dejó agasajar por las afortunadas que lo tuvieron cerca y aprovecharon para regalarle una bandera de México que ondeó.

La emoción siguió presente con temas como That’s Just the Way We Roll, Lovebug, Leave Before You Love Me y Burnin’ Up, donde los acompañó su exguardaespaldas Big Rob, quien causó gran euforia entre el público que le aplaudió y gritó como si fuera un Jonas más. Finalmente se despidieron con la balada When You Look Me in the Eyes, tema con el que muchas conocieron a la banda cuando se proyectaba ese video en Disney Channel.

Ocesa

Y sí, finalmente el cansancio valió la pena; esperar hasta la medianoche para ver a sus ídolos de la adolescencia valió la pena. Y aunque la presentación terminó hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, era tanto el agotamiento que muchas de las fans, antes de irse a sus casas, se tomaron el tiempo de sentarse a procesar lo que acababan de vivir mientras descansaban un poco en los alrededores del escenario.